Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr> — Finance.ua

Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические и т. п. Сегодня 08:22 — Личные финансы

Инвестировать в монеты — интересно и выгодно. Такие инвестиции могут происходить в золотые и серебряные монеты, т. е. изготовленные из драгоценных металлов, а также в коллекционные, имеющие определенную историческую или нумизматическую ценность.

Если очень обобщить, все виды монет, используемых для инвестирования, можно разделить на:

Коллекционные

Они отличаются особенной ценностью для коллекционеров. Могут быть редкими. Могут иметь важное историческое значение. Могут быть изготовлены в ограниченных количествах.

Например, монеты, выпущенные к определенным датам или с особым дизайном, могут стоить в несколько раз выше номинала.

Монеты bullion

Преимущественно их изготавливают из драгоценных металлов (золото, серебро, платина), а стоимость зависит прежде всего от изменения стоимости на эти металлы.

Например, золотые монеты «Canadian Maple Leaf», «American Eagle» или «Krugerrand» часто используются для инвестирования. Никаких сложностей с их покупкой и продажей не возникает.

Исторические монеты

Разумеется, эти монеты имеют существенную историческую ценность, связаны с определенными эпохами, культурами, событиями. Нередко относятся к коллекционным, но высокую рыночную стоимость имеют далеко не всегда.

Например, античные или средневековые монеты очень интересны с исторической точки зрения. Но именно их стоимость определяется еще и состоянием.

Нумизматические монеты

Эти варианты ценят за дизайн, историю, состояние и редкость, то есть ключевые нумизматические качества. Конечно, чем все перечисленное лучше и интереснее, тем и стоимость будет выше.

Например, очень ценные для коллекционеров монеты с определенными ошибками в чеканке. Могли производители этих монет представить, что за их недостатки кто-то из потомков будет готов заплатить немалую сумму? Вряд ли. Но факт остается фактом. Теперь так и есть. За ошибки в чеканке берут больше, потому что это делает монету уникальной и неповторимой.

Памятные монеты современности

Выпускают такие варианты для определенных юбилеев, событий, культурных аспектов. Изготовлены они могут быть из разных материалов. Тираж, как правило, имеют ограниченный.

Приведенные варианты монет предлагают разные возможности для инвесторов и коллекционеров, причем в каждом случае особенности и ценность уникальные, собственные, неповторимые. Надо выбирать оптимальный вариант инвестирования для себя, думать, сравнивать, анализировать.

Подробнее об инвестициях в монеты и какой вариант выбрать для себя — читайте в статье по ссылке.

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