Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr> — Finance.ua
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Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические и т. п.

Личные финансы
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Инвестировать в монеты — интересно и выгодно. Такие инвестиции могут происходить в золотые и серебряные монеты, т. е. изготовленные из драгоценных металлов, а также в коллекционные, имеющие определенную историческую или нумизматическую ценность.
Если очень обобщить, все виды монет, используемых для инвестирования, можно разделить на:

Коллекционные

Они отличаются особенной ценностью для коллекционеров. Могут быть редкими. Могут иметь важное историческое значение. Могут быть изготовлены в ограниченных количествах.
Например, монеты, выпущенные к определенным датам или с особым дизайном, могут стоить в несколько раз выше номинала.
Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr>

Монеты bullion

Преимущественно их изготавливают из драгоценных металлов (золото, серебро, платина), а стоимость зависит прежде всего от изменения стоимости на эти металлы.
Например, золотые монеты «Canadian Maple Leaf», «American Eagle» или «Krugerrand» часто используются для инвестирования. Никаких сложностей с их покупкой и продажей не возникает.
Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr>

Исторические монеты

Разумеется, эти монеты имеют существенную историческую ценность, связаны с определенными эпохами, культурами, событиями. Нередко относятся к коллекционным, но высокую рыночную стоимость имеют далеко не всегда.
Например, античные или средневековые монеты очень интересны с исторической точки зрения. Но именно их стоимость определяется еще и состоянием.
Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr>

Нумизматические монеты

Эти варианты ценят за дизайн, историю, состояние и редкость, то есть ключевые нумизматические качества. Конечно, чем все перечисленное лучше и интереснее, тем и стоимость будет выше.
Например, очень ценные для коллекционеров монеты с определенными ошибками в чеканке. Могли производители этих монет представить, что за их недостатки кто-то из потомков будет готов заплатить немалую сумму? Вряд ли. Но факт остается фактом. Теперь так и есть. За ошибки в чеканке берут больше, потому что это делает монету уникальной и неповторимой.
Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr>

Памятные монеты современности

Выпускают такие варианты для определенных юбилеев, событий, культурных аспектов. Изготовлены они могут быть из разных материалов. Тираж, как правило, имеют ограниченный.
Виды монет для инвестирования: коллекционные, bullion, исторические <nobr>и т. п.</nobr>
Приведенные варианты монет предлагают разные возможности для инвесторов и коллекционеров, причем в каждом случае особенности и ценность уникальные, собственные, неповторимые. Надо выбирать оптимальный вариант инвестирования для себя, думать, сравнивать, анализировать.

Подробнее об инвестициях в монеты и какой вариант выбрать для себя — читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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