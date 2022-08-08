Нацбанк возобновляет обращение ценных бумаг — Finance.ua
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Нацбанк возобновляет обращение ценных бумаг

Личные финансы
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Депозитарий Национального банка возобновляет операции с государственными ценными бумагами. Ранее аналогичное решение принял профильный регулятор рынков капитала — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
К чему это? Возобновление обращения государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики. Возобновление операций с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость.
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В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках.
«По-прежнему депозитарий Национального банка призывает своих клиентов минимизировать и по возможности отменить тарифы на депозитарные услуги для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитария НБУ с целью привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового фронта страны», — говорится в сообщении регулятора.
По материалам:
Finance.ua
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