Нацбанк разработал требования к киберзащите банков — Finance.ua

Нацбанк разработал требования к киберзащите банков Сегодня 15:14 — Валюта

Национальный банк разработал требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины.

Кроме того, Нацбанк актуализировал для банков критерии и порядок отнесения к объектам критической информационной инфраструктуры.

В частности, регулятор нормировал вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определил:

основные принципы функционирования системы киберзащиты;

принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;

требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;

требования по проведению независимого аудита информационной безопасности банков.

Економічна Правда По материалам:

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