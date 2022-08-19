Нацбанк разработал требования к киберзащите банков — Finance.ua
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Нацбанк разработал требования к киберзащите банков

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Национальный банк разработал требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Кроме того, Нацбанк актуализировал для банков критерии и порядок отнесения к объектам критической информационной инфраструктуры.
В частности, регулятор нормировал вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определил:
  • основные принципы функционирования системы киберзащиты;
  • принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;
  • требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;
  • требования по проведению независимого аудита информационной безопасности банков.
По материалам:
Економічна Правда
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