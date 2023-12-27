Нацбанк расширил список признаков подозрительных валютных операций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк расширил список признаков подозрительных валютных операций

Валюта
100
Нацбанк расширил список признаков подозрительных валютных операций
Нацбанк расширил список признаков подозрительных валютных операций
Национальный банк Украины расширил перечень подозрительных признаков, по которым банки могут отказать в проведении валютной операции.
Об этом говорится в обнародованном постановлении правления Национального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Согласно постановлению, новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. В этом случае банк вправе отказать в проведении валютной операции.
Регулятор добавил еще два новых индикатора:
  • превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга);
  • фиксация в течение года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка более 50% предоплаты по операциям импорта товаров.
Кроме того, остаются в силе такие факторы, как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров, создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на наблюдаемую в последние дни девальвацию гривны, ситуация на валютном рынке нормальная, ведь в соответствии с задекларированными принципами Нацбанка, курс может колебаться в обе стороны;
  • украинская экономика находится в трудном положении. Однако НБУ и Минфин активно работают над тем, чтобы не допустить девальвации гривны. Возможность ослабления украинской национальной валюты существует. А это, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям, в частности, потере импортеров, обеднению населения и удорожанию государственных долгов;
  • курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл.
Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.