Нацбанк расширил список признаков подозрительных валютных операций — Finance.ua

Нацбанк расширил список признаков подозрительных валютных операций
Национальный банк Украины расширил перечень подозрительных признаков, по которым банки могут отказать в проведении валютной операции.
Об этом говорится в обнародованном постановлении правления Национального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях.
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Согласно постановлению, новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. В этом случае банк вправе отказать в проведении валютной операции.
Регулятор добавил еще два новых индикатора:
- превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга);
- фиксация в течение года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка более 50% предоплаты по операциям импорта товаров.
Кроме того, остаются в силе такие факторы, как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров, создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.
Справка Finance.ua:
- несмотря на наблюдаемую в последние дни девальвацию гривны, ситуация на валютном рынке нормальная, ведь в соответствии с задекларированными принципами Нацбанка, курс может колебаться в обе стороны;
- украинская экономика находится в трудном положении. Однако НБУ и Минфин активно работают над тем, чтобы не допустить девальвации гривны. Возможность ослабления украинской национальной валюты существует. А это, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям, в частности, потере импортеров, обеднению населения и удорожанию государственных долгов;
- курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл.
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