Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет — Finance.ua

Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет
Национальный банк расширяет сеть по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«С 1 октября в кассах НБУ, расположенных в городе Киеве, можно приобрести инвестиционные монеты. Также эти кассы покупают инвестиционные монеты у населения и принимают поврежденные для оценки. Такие операции можно осуществить по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а. Начиная с 1 ноября, с инвестиционными монетами заработают и кассы НБУ в регионах», — сказано в сообщении.
Кассы НБУ в регионах будут осуществлять исключительно операции по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.
Такие услуги будут предоставляться по адресам:
- г. Львов, ул. Коперника, дом 4;
- г. Одесса, ул. Ришельевская, дом 8;
- г. Харьков, пл. Театральная, дом 1;
- г. Днепр, ул. Воскресенская, дом 13.
Все кассы (в Киеве и регионах) будут работать по единому графику:
- понедельник — четверг: с 09.30 до 17.00;
- пятница: с 09.30 до 15.45;
- каждый последний рабочий день месяца: с 09.30 до 15.45;
- суббота — воскресенье: нерабочие дни.
Во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не будут работать, посетителям нужно будет покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие.
Напомним, Национальный банк с 1 октября возобновил работу касс для сделок с инвестиционными монетами. Покупка у населения и реализация инвестиционных монет осуществляется по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, определенным в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы.
Поделиться новостью