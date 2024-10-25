Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет — Finance.ua

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Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет

Личные финансы
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Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет
Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет
Национальный банк расширяет сеть по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«С 1 октября в кассах НБУ, расположенных в городе Киеве, можно приобрести инвестиционные монеты. Также эти кассы покупают инвестиционные монеты у населения и принимают поврежденные для оценки. Такие операции можно осуществить по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а. Начиная с 1 ноября, с инвестиционными монетами заработают и кассы НБУ в регионах», — сказано в сообщении.
Кассы НБУ в регионах будут осуществлять исключительно операции по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.
Такие услуги будут предоставляться по адресам:
  • г. Львов, ул. Коперника, дом 4;
  • г. Одесса, ул. Ришельевская, дом 8;
  • г. Харьков, пл. Театральная, дом 1;
  • г. Днепр, ул. Воскресенская, дом 13.
Все кассы (в Киеве и регионах) будут работать по единому графику:
  • понедельник — четверг: с 09.30 до 17.00;
  • пятница: с 09.30 до 15.45;
  • каждый последний рабочий день месяца: с 09.30 до 15.45;
  • суббота — воскресенье: нерабочие дни.
Во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не будут работать, посетителям нужно будет покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие.
Напомним, Национальный банк с 1 октября возобновил работу касс для сделок с инвестиционными монетами. Покупка у населения и реализация инвестиционных монет осуществляется по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, определенным в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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