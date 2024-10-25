Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет — Finance.ua

Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет Сегодня 10:45 — Личные финансы

Нацбанк расширил сеть по покупке инвестиционных монет

Национальный банк расширяет сеть по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«С 1 октября в кассах НБУ, расположенных в городе Киеве, можно приобрести инвестиционные монеты. Также эти кассы покупают инвестиционные монеты у населения и принимают поврежденные для оценки. Такие операции можно осуществить по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а. Начиная с 1 ноября, с инвестиционными монетами заработают и кассы НБУ в регионах», — сказано в сообщении.

Кассы НБУ в регионах будут осуществлять исключительно операции по покупке инвестиционных монет у населения и прием поврежденных для оценки.

Такие услуги будут предоставляться по адресам:

г. Львов, ул. Коперника, дом 4;

г. Одесса, ул. Ришельевская, дом 8;

г. Харьков, пл. Театральная, дом 1;

г. Днепр, ул. Воскресенская, дом 13.

Все кассы (в Киеве и регионах) будут работать по единому графику:

понедельник — четверг: с 09.30 до 17.00;

пятница: с 09.30 до 15.45;

каждый последний рабочий день месяца: с 09.30 до 15.45;

суббота — воскресенье: нерабочие дни.

Во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не будут работать, посетителям нужно будет покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие.

Напомним, Национальный банк с 1 октября возобновил работу касс для сделок с инвестиционными монетами. Покупка у населения и реализация инвестиционных монет осуществляется по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, определенным в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы.

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