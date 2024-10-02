Нацбанк открыл кассу в Киеве для операций с инвестиционными монетами — Finance.ua

Нацбанк открыл кассу в Киеве для операций с инвестиционными монетами Сегодня 13:30 — Личные финансы

Нацбанк открыл кассу в Киеве для операций с инвестиционными монетами

Национальный банк с 1 октября возобновил работу касс для сделок с инвестиционными монетами.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, НБУ возобновляет предоставление услуг по:

реализации гражданам инвестиционных монет Украины;

покупке у граждан инвестиционных монет Украины;

приему поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки.

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Покупка у населения и реализация инвестиционных монет будет осуществляться по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, которые определены в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы. Посмотреть их можно на сайте Национального банка

Соответствующие операции с инвестиционными монетами Украины можно будет провести в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2а.

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