Нацбанк открыл кассу в Киеве для операций с инвестиционными монетами — Finance.ua

Нацбанк открыл кассу в Киеве для операций с инвестиционными монетами
Национальный банк с 1 октября возобновил работу касс для сделок с инвестиционными монетами.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, НБУ возобновляет предоставление услуг по:
- реализации гражданам инвестиционных монет Украины;
- покупке у граждан инвестиционных монет Украины;
- приему поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки.
Покупка у населения и реализация инвестиционных монет будет осуществляться по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, которые определены в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы. Посмотреть их можно на сайте Национального банка.
Соответствующие операции с инвестиционными монетами Украины можно будет провести в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2а.
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