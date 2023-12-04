Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Сегодня 10:03 — Валюта

Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке, www.freepik.com

Валютный рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, введенному Национальным банком с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть к моменту смены курсового режима.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, передает пресс-служба регулятора.

«Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем — до 88 млн долл. США в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 млн долл. США по сравнению со 128 млн долл. США в сентябре», — сказал он.

Замглавы НБУ добавил, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке.

В наличном сегменте ситуация также устойчивая, гривна даже укрепилась на 0,8% с начала ноября, а разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.

Справка Finance.ua:

Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, которые обеспечивают указанные первоочередные потребности;

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