Нацбанк будет сдерживать влияние инфляции: сколько будет стоить доллар в декабре — Finance.ua

Нацбанк будет сдерживать влияние инфляции: сколько будет стоить доллар в декабре Сегодня 17:03 — Валюта

Нацбанк будет сдерживать влияние инфляции: сколько будет стоить доллар в декабре

В декабре курс доллара может быть стабильным. Национальный банк Украины будет способствовать минимизации влияния инфляции на показатели.

По всей вероятности, курсовые изменения на валютном рынке Украины в следующем году будут менее заметными, несмотря на инфляцию. В конце текущего года она может составить 10%, как сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.

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«В целом мы ожидаем, что в декабре курс доллара США может вырасти в среднем от 0,2−0,3% до 0,5−0,8%. Текущие колебания на межбанке на конец 2024 года могут оказаться в коридоре 41,6−41,8 грн/$», — говорит Мамедов.

Он также добавляет, что в конце года официальные показатели по курсу доллара могут составить 42,1 гривны. Однако есть вероятность, что она не вырастет до такой цены и останется на уровне 41,8 гривны.

В среду, 27 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,72 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5035 грн.

Справка Finance.ua:

В ноябре Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на следующий, 2025 год. Как и следовало ожидать, в нем есть значительный дефицит — запланированные расходы превышают плановые доходы более чем на 1,5 трлн гривен. Большинство экспертов уверены: гривна и далее будет падать. А доллар, на который ориентирована наша экономика, — расти.

На украинском валютном рынке довольно скоро может произойти обесценивание гривны. Однако некоторые эксперты уверены, что такое явление в ближайшее время не прогнозируется. Подробно об этом — читайте здесь.

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