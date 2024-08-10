На взгляд украинских союзников, мужчины 18−25 лет имеют самый оптимальный и эффективный возраст для участия в войне — нардеп — Finance.ua
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На взгляд украинских союзников, мужчины 18−25 лет имеют самый оптимальный и эффективный возраст для участия в войне — нардеп

Казна и Политика
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На взгляд украинских союзников, мужчины 18−25 лет имеют самый оптимальный и эффективный возраст для участия в войне — нардеп
На взгляд украинских союзников, мужчины 18−25 лет имеют самый оптимальный и эффективный возраст для участия в войне — нардеп
На данный момент в Украине нет инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Однако этот вопрос время от времени поднимается международными партнерами.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.
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Вениславский заявил, что в настоящее время в Украине нет никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет.
По его словам, это касается всех уровней как Верховной Рады, так и Генштаба и Министерства обороны.
«Никаких оснований для уменьшения возраста призыва на военную службу во время мобилизации нет», — отметил нардеп.
Он добавил, что этот вопрос периодически поднимается партнерами Украины, оказывающими помощь.
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«По словам украинских союзников, мужчины в возрасте 18−25 лет имеют наиболее оптимальные физические и психологические качества для участия в войне. Однако на уровне государства никаких планов в этом направлении нет», — отметил Вениславский.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября.

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По материалам:
Novyny.live
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