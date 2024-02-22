На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика) — Finance.ua

На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика) Сегодня 11:00 — Личные финансы

На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика)

Фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, несмотря на официальную статистику, согласно которой в 2023 году в Украине произошло сокращение количества зарегистрированных безработных, фактический показатель безработицы по сравнению с довоенным 2021 годом вырос почти вдвое.

Наибольшие трудности в трудоустройстве в Украине возникают у специалистов, в сфере которых была проведена компьютеризация. Как рассказала в интервью РБК-Украина и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник, это связано с прогрессом. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета.

Напомним, размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально. Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы. С 1 января 2024 года это 7100 грн.

Если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее семи месяцев, пособие назначается в минимальном размере, который на сегодняшний день составляет 1500 грн.

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Ранее мы писали , средняя заработная плата в Украине ежемесячно растет, и сейчас она составляет 20 000 грн. Эксперты Work. uа собрали подборку вакансий, на которых работодатели обещают вознаграждение за труд выше 25 000.

Справка Finance.ua:

Где самый низкий уровень безработицы в ЕС:

Чешская Республика занимает первое место среди европейских стран по уровню трудоустроенности населения. Согласно данным статистической организации Европейской Комиссии Eurostat, в Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран ЕС.

Самый низкий показатель безработицы среди молодежи в Германии — 5.7%, а Чехия занимает второе место с показателем в 8.5%, близким к Литве — 8.6% и Нидерландам — 8.7%.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Испании — 26.8%, Эстонии — 23.5%, Греции — 22.5%, Италии — 22%.



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