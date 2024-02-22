На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика) — Finance.ua

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На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика)

Личные финансы
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На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика)
На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика)
Фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года.
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, несмотря на официальную статистику, согласно которой в 2023 году в Украине произошло сокращение количества зарегистрированных безработных, фактический показатель безработицы по сравнению с довоенным 2021 годом вырос почти вдвое.
Наибольшие трудности в трудоустройстве в Украине возникают у специалистов, в сфере которых была проведена компьютеризация. Как рассказала в интервью РБК-Украина и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник, это связано с прогрессом. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета.
На какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (инфографика)
Напомним, размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально. Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы. С 1 января 2024 года это 7100 грн.
Если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее семи месяцев, пособие назначается в минимальном размере, который на сегодняшний день составляет 1500 грн.
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Ранее мы писали, средняя заработная плата в Украине ежемесячно растет, и сейчас она составляет 20 000 грн. Эксперты Work. uа собрали подборку вакансий, на которых работодатели обещают вознаграждение за труд выше 25 000.

Справка Finance.ua:

Где самый низкий уровень безработицы в ЕС:
  • Чешская Республика занимает первое место среди европейских стран по уровню трудоустроенности населения. Согласно данным статистической организации Европейской Комиссии Eurostat, в Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран ЕС.
  • Самый низкий показатель безработицы среди молодежи в Германии — 5.7%, а Чехия занимает второе место с показателем в 8.5%, близким к Литве — 8.6% и Нидерландам — 8.7%.
  • Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Испании — 26.8%, Эстонии — 23.5%, Греции — 22.5%, Италии — 22%.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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