Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него — Finance.ua
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Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него

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Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него
Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него
Систему приложения «Резерв+» невозможно взломать и извлечь базы данных из него, ведь они там не хранятся.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии агентству «Укринформ».
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По ее словам, приложение защищено надежно.
Приложение «Резерв+ получило аттестат соответствия КСЗИ (комплексной системы защиты информации). Над приложением работали лучшие команды по кибербезопасности и использовали лучшие успешные практики по созданию государственных приложений. Можем заверить, что взломать систему приложения и получить данные из нее невозможно, потому что она не хранит их», — сказала Черногоренко.
Она пояснила, что приложение работает по принципу «Дія» и получает данные по запросу из реестра в зашифрованном виде.
«Те компрометации, которые уже гуляют в сети — фейк и попытки сорвать мобилизационные процессы и подорвать доверие к государственным приложениям», — заявила Черногоренко.
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Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило для военнообязанных, призывников и резервистов мобильное приложение «Резерв+». Загрузить и попробовать работу «Резерв+» можно из Google Play и App Store.
Ранее заместитель главы Минобороны сообщала, что разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).
По материалам:
Укрінформ
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