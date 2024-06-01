Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него — Finance.ua

Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него Сегодня 18:07

Можно ли взломать приложение «Резерв+» и получить данные из него

Систему приложения «Резерв+» невозможно взломать и извлечь базы данных из него, ведь они там не хранятся.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии агентству «Укринформ».

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По ее словам, приложение защищено надежно.

Приложение «Резерв+ получило аттестат соответствия КСЗИ (комплексной системы защиты информации). Над приложением работали лучшие команды по кибербезопасности и использовали лучшие успешные практики по созданию государственных приложений. Можем заверить, что взломать систему приложения и получить данные из нее невозможно, потому что она не хранит их», — сказала Черногоренко.

Она пояснила, что приложение работает по принципу «Дія» и получает данные по запросу из реестра в зашифрованном виде.

«Те компрометации, которые уже гуляют в сети — фейк и попытки сорвать мобилизационные процессы и подорвать доверие к государственным приложениям», — заявила Черногоренко.

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App Store. Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило для военнообязанных, призывников и резервистов мобильное приложение «Резерв+». Загрузить и попробовать работу «Резерв+» можно из Google Play

Ранее заместитель главы Минобороны сообщала , что разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).

Укрінформ По материалам:

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