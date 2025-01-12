Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ — Finance.ua

Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ
В Украине пенсии могут выплачиваться по доверенности, однако существуют определенные ограничения срока действия такого документа.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Условия выплаты пенсий по доверенности
Согласно статье 47 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия может выплачиваться по доверенности.
Срок действия доверенности определяется в самом документе. Однако срок выплаты пенсии по нему не может превышать 12 месяцев.
После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.
Выплата по доверенности производится еще один год, начиная с месяца, следующего после подачи заявления.
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Напомним, в 2025 году пенсионные выплаты, превышающие в четыре или более раза среднюю пенсию по стране или равные 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц, будут ограничены с помощью понижающих коэффициентов.
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