Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ — Finance.ua

Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ Сегодня 16:04 — Личные финансы

Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ, Фото: freepik

В Украине пенсии могут выплачиваться по доверенности, однако существуют определенные ограничения срока действия такого документа.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Условия выплаты пенсий по доверенности

Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия может выплачиваться по доверенности. Согласно статье 47 Закона Украины пенсия может выплачиваться по доверенности.

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Срок действия доверенности определяется в самом документе. Однако срок выплаты пенсии по нему не может превышать 12 месяцев.

После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.

Выплата по доверенности производится еще один год, начиная с месяца, следующего после подачи заявления.

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Напомним, в 2025 году пенсионные выплаты, превышающие в четыре или более раза среднюю пенсию по стране или равные 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц, будут ограничены с помощью понижающих коэффициентов.

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