Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ — Finance.ua
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Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ

Личные финансы
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Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ
Можно ли в Украине получать выплату пенсий по доверенности: ответ ПФУ, Фото: freepik
В Украине пенсии могут выплачиваться по доверенности, однако существуют определенные ограничения срока действия такого документа.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Условия выплаты пенсий по доверенности

Согласно статье 47 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия может выплачиваться по доверенности.
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Срок действия доверенности определяется в самом документе. Однако срок выплаты пенсии по нему не может превышать 12 месяцев.
После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.
Выплата по доверенности производится еще один год, начиная с месяца, следующего после подачи заявления.
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Напомним, в 2025 году пенсионные выплаты, превышающие в четыре или более раза среднюю пенсию по стране или равные 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц, будут ограничены с помощью понижающих коэффициентов.
По материалам:
Finance.ua
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