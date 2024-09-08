Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование на сумму меньше, чем минимальная зарплата — Finance.ua

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Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование на сумму меньше, чем минимальная зарплата

Личные финансы
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Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование на сумму меньше, чем минимальная зарплата
Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование на сумму меньше, чем минимальная зарплата
В Украине в прошлом году появился новый тип выплат — меценатская пенсия. Это позволяет делать благотворительные взносы в пользу конкретного лица, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде Украины, или делать взносы анонимно.
Специалисты ПФУ рассказали, можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование на сумму меньше, чем минимальная зарплата.
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Отмечается, что размер благотворительного пенсионного пожертвования меценат определяет самостоятельно.
Это может быть любая сумма, которую человек может передать на благотворительность.

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При этом 70 процентов благотворительного пожертвования направляется определенному меценатом пенсионеру, а 30 процентов суммы поступает в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий (статья 72−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Напомним, по данным Пенсионного фонда, на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров стало меньше почти на 325 тыс.

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Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.
Украинцы трудоспособного возраста уже сегодня задумываются, как позаботиться о том, чтобы обеспечить себе спокойную финансово стабильную жизнь, когда придет время. Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке:

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По материалам:
Finance.ua
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