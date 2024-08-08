Можно ли рассрочить или отсрочить уплату ЕСВ — объяснение налоговой — Finance.ua
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Можно ли рассрочить или отсрочить уплату ЕСВ — объяснение налоговой

Личные финансы
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Можно ли рассрочить или отсрочить уплату ЕСВ — объяснение налоговой
Можно ли рассрочить или отсрочить уплату ЕСВ — объяснение налоговой
В Украине не предусмотрена рассрочка и отсрочка задолженности по уплате налогов.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
«Действующим законодательством, регулирующим порядок начисления, расчета и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не предусмотрена рассрочка и отсрочка задолженности по уплате единого взноса», — говорится в сообщении.
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Согласно части двенадцатой ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.
При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода).

Ответственность за неуплату ЕСВ

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса к плательщику применяются финансовые санкции, предусмотренные Законом № 2464, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно закону — часть одиннадцатая ст. 9 Закона № 2464.

Справка Finance.ua:

18 июля в Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты о внесении поправок в госбюджет-2024 по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны (№ 11 417) и поправок в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения (№ 11 416). Среди основных инициатив правительства:
  • повышение ставки военного сбора с доходов физлиц с 1,5% до 5% (оценка дополнительных доходов около 45,5 млрд грн) и уплата его ФЛП в размере 800 грн в месяц (2,3 млрд грн);
  • также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода (50,5 млрд грн).
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По материалам:
Finance.ua
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