Какие виды налогов нужно заплатить до 19 августа — Finance.ua

Какие виды налогов нужно заплатить до 19 августа Сегодня 09:15 — Личные финансы

Какие виды налогов нужно заплатить до 19 августа

Украинцам нужно до 19 августа заплатить экологический налог, рентную плату, единый налог для III группы, туристический сбор.

Об этом сообщает Дебет-Кредит.

19 августа истекает срок оплаты за ІІ квартал 2024 года:

налога на прибыль предприятий;

части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности;

экологического налога;

единого налога предпринимателями и юрлицами III группы упрощенной системы;

рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых;

рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

рентной платы за специальное использование воды;

рентной платы за специальное использование лесных ресурсов;

сбора за места для парковки транспортных средств;

туристическиого сбора.

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АН, РК и т. д. Напомним, что, несмотря на войну, с 27.05.2022 г. налогоплательщики должны полноценно выполнять свои налоговые обязательства, в частности по уплате налогов и сборов, подаче отчетности, регистрации НН

В то же время налогоплательщики, не имеющие такой возможности, освобождены от ответственности, предусмотренной НКУ, при условии выполнения ими налоговых обязательств в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения или в течение 60 к. дн. с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления таких возможностей.

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