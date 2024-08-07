Какие виды налогов нужно заплатить до 19 августа — Finance.ua

Какие виды налогов нужно заплатить до 19 августа
Украинцам нужно до 19 августа заплатить экологический налог, рентную плату, единый налог для III группы, туристический сбор.
Об этом сообщает Дебет-Кредит.
19 августа истекает срок оплаты за ІІ квартал 2024 года:
- налога на прибыль предприятий;
- части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности;
- экологического налога;
- единого налога предпринимателями и юрлицами III группы упрощенной системы;
- рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых;
- рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- рентной платы за специальное использование воды;
- рентной платы за специальное использование лесных ресурсов;
- сбора за места для парковки транспортных средств;
- туристическиого сбора.
Напомним, что, несмотря на войну, с 27.05.2022 г. налогоплательщики должны полноценно выполнять свои налоговые обязательства, в частности по уплате налогов и сборов, подаче отчетности, регистрации НН, АН, РК
и т. д.
В то же время налогоплательщики, не имеющие такой возможности, освобождены от ответственности, предусмотренной НКУ, при условии выполнения ими налоговых обязательств в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения или в течение 60 к. дн. с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления таких возможностей.
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