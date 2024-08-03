Может ли безработный отказаться от общественно полезных работ — Finance.ua

Может ли безработный отказаться от общественно полезных работ Сегодня 14:05 — Личные финансы

Может ли безработный отказаться от общественно полезных работ

Человек, зарегистрированный в центре занятости как безработный, может отказаться от привлечения к общественно полезным работам, однако это может иметь последствия, например прекращение выплат.

Об этом пишут специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Общественно полезные работы — это виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц во время военного положения.

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Они направлены на выполнение задач оборонного характера, ликвидацию техногенных, природных и военных чрезвычайных ситуаций и их последствий, удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечение функционирования национальной экономики и системы жизнедеятельности населения.

Эти работы не могут быть связаны с предпринимательством или деятельностью для получения прибыли и обычно не требуют специальной профессиональной подготовки.

В соответствии с п. 27 Порядка регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу во время военного положения, в случае отсутствия подходящей работы зарегистрированные безработные направляются на общественные и другие работы временного характера или общественно полезные работы.

То есть, в случае отсутствия подходящей работы для зарегистрированного безработного, подходящей для него работой считается участие в общественных и общественно полезных работах.

Можно ли отказаться от общественно полезных работ

Человек, зарегистрированный в центре занятости как безработный, может отказаться от привлечения к общественно полезным работам.

Однако следует иметь в виду, что согласно подп.1 п. 32 этого же Порядка центр занятости прекращает регистрацию безработного, в частности, со дня отказа от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения, вводимых во исполнение Постановления № 753.

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Это означает, что отказ от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения влечет за собой прекращение регистрации в центре занятости, а для тех безработных, которые получали пособие по безработице, в том числе и прекращение выплаты такого пособия.

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