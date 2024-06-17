Безработным выплатили уже более миллиарда в рамках проекта «Армия восстановления» — Finance.ua

Безработным выплатили уже более миллиарда в рамках проекта «Армия восстановления» Сегодня 17:40 — Личные финансы

Безработным выплатили уже более миллиарда в рамках проекта «Армия восстановления»

С начала старта проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ привлекли 144 955 безработных. На выплату заработной платы направлено 1,097 млн ​​грн.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Топ областей с наибольшим количеством привлеченных безработных:

Харьковская область — выдано 24,41 тыс. направлений на работу;

Донецкая область — 17,4 тыс. направлений;

Киевская область — 16,1 тыс. направлений;

Черниговская область — 16 тыс. направлений;

Полтавская область — 15,3 тыс. направлений.

Инфографика: Государственная служба занятости

Вообще общественно полезные работы осуществляются в 19 регионах страны. На работу по всей Украине выдали уже около 145 тысяч направлений.

Какие работы выполняют

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;

помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Военное командование вместе с военными администрациями определяет, какие работы нужны в регионе, уведомляет об этом службу занятости, которая предлагает безработным, стоящим на учете, приобщиться к выполнению таких работ.

С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 12 000 грн.

Справка Finance.ua:

проект «Армия восстановления» был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

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