Безработным выплатили уже более миллиарда в рамках проекта «Армия восстановления» — Finance.ua

Безработным выплатили уже более миллиарда в рамках проекта «Армия восстановления»
С начала старта проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ привлекли 144 955 безработных. На выплату заработной платы направлено 1,097 млн грн.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Топ областей с наибольшим количеством привлеченных безработных:
- Харьковская область — выдано 24,41 тыс. направлений на работу;
- Донецкая область — 17,4 тыс. направлений;
- Киевская область — 16,1 тыс. направлений;
- Черниговская область — 16 тыс. направлений;
- Полтавская область — 15,3 тыс. направлений.
Вообще общественно полезные работы осуществляются в 19 регионах страны. На работу по всей Украине выдали уже около 145 тысяч направлений.
Какие работы выполняют
Чаще всего безработных привлекают к:
- работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
- разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;
- предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;
- плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;
- помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
- разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
- обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Военное командование вместе с военными администрациями определяет, какие работы нужны в регионе, уведомляет об этом службу занятости, которая предлагает безработным, стоящим на учете, приобщиться к выполнению таких работ.
С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.
Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 12 000 грн.
Справка Finance.ua:
- проект «Армия восстановления» был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.
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