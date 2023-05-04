Moto G 5G (2023) получил процессор Snapdragon и дисплей 120 Гц — Finance.ua
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Moto G 5G (2023) получил процессор Snapdragon и дисплей 120 Гц

Фондовый рынок
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Moto G 5G (2023) получил процессор Snapdragon и дисплей 120 Гц
Moto G 5G (2023) получил процессор Snapdragon и дисплей 120 Гц
Новинка бренда под названием Moto G 5G (2023) представлена в среднем ценовом сегменте. Аппарат получил сбалансированные характеристики повседневного использования: дисплей с плавной картинкой, АКБ с быстрой зарядкой и основную камеру с возможностью съемки при слабом освещении.
Лицом Moto G 5G (2023) стала 6,5-дюймовая IPS-панель с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, за производительность — процессор Qualcomm Snapdragon 480, работающий в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего накопителя — 128 ГБ. Кроме того, предусмотрен слот для карты microSD (до 1 ТБ).
Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, основной — 48 Мп. Она получила диафрагму f/1,7 и снабжена дополнительным 2-мегапиксельным модулем для размытия фона. Максимальное разрешение видео — 1080p при 30 fps. Новинка также получила сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, поддержку функции Face Unlock, 3,5-мм аудиоразъем и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой.
Moto G 5G (2023) поступит в продажу в США 25 мая по цене $250.
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По материалам:
itechua
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