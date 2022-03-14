Мошенники обманывают украинцев даже во время войны: новые «схемы» — Finance.ua

Мошенники обманывают украинцев даже во время войны: новые «схемы»

Сегодня 16:37 — Личные финансы

Злоумышленники быстро адаптировались к новым обстоятельствам и реализуют новые сценарии мошенничества. Даже в военное время мошенники не оставляют попыток обмануть граждан. Financial Literacy Ukraine рассказали , по каким «схемам» сейчас работают преступники.

Как действуют злоумышленники во время войны:

под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят предоплату на карту, однако взятые на себя обязательства не выполняют и просто исчезают;

делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии;

есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги на помощь пострадавшим.

создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

сайты визуально похожи на сайты подлинных благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта.

Как не стать жертвой мошенников

проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов;

если вы получили ссылку на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail или увидели соответствующую ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке;

лучше введите в поисковике название необходимого сайта, и только тогда переходите на вебресурс.

Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники. К примеру, Национальный банк Украины открыл специальные счета для сбора средств.

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