Мошенники обманывают украинцев даже во время войны: новые «схемы» — Finance.ua
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Мошенники обманывают украинцев даже во время войны: новые «схемы»

Сегодня 16:37Личные финансы
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Злоумышленники быстро адаптировались к новым обстоятельствам и реализуют новые сценарии мошенничества. Даже в военное время мошенники не оставляют попыток обмануть граждан. Financial Literacy Ukraine рассказали, по каким «схемам» сейчас работают преступники.

Как действуют злоумышленники во время войны:

  • под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят предоплату на карту, однако взятые на себя обязательства не выполняют и просто исчезают;
  • делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии;
  • есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги на помощь пострадавшим.
  • создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства в поддержку Вооруженных сил Украины.
  • через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.
  • сайты визуально похожи на сайты подлинных благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта.

Как не стать жертвой мошенников

  • проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов;
  • если вы получили ссылку на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail или увидели соответствующую ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке;
  • лучше введите в поисковике название необходимого сайта, и только тогда переходите на вебресурс.
Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники. К примеру, Национальный банк Украины открыл специальные счета для сбора средств.
По материалам: Телеканал новин 24
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