monobank вернет аресты на средства 436 тыс. клиентов из-за нового закона — Finance.ua

monobank вернет аресты на средства 436 тыс. клиентов из-за нового закона Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Виртуальный monobank , как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения.

«Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется ~436 тысяч наших клиентов», — сообщил соучредитель банка Олег Гороховский

Он уточнил, что этот закон отменяет действие постановления Кабинета Министров, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения.

«Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот, в свою очередь, пришлет нам постановление на снятие ареста на сумму 13,4 тыс. грн на одном из счетов клиента», — отметил Гороховский.

По его словам, с этим ничего нельзя сделать, и все банки эту норму будут выполнять.

В начале марта этого года Гороховский отмечал, что количество клиентов банка на прошлой неделе превысило 7 млн.

Напомним, мобильный банк monobank изменил настройки по осуществлению транзакций в интернете. Речь идет, в частности, о платежах без подтверждения в приложении. Убрали настройки суммы интернет-лимита в «Настройках безопасности» и изменили логику работы этой настройки.

Справка Finance.ua:

Соучредитель monobank инвестировал $8 млн в производство БПЛА для армии Украины. Из-за войны на рынке дронов возник дефицит, а цены выросли. Соучредитель monobank Владимир Яценко в 2022 году запустил производство украинских дронов «Довбуш Т10» для того, чтобы предложить более дешевый аналог.

monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта;

ранее monobank обновил свое приложение. Среди нововведений — возможность переноса номера на lifecell и «Железная банка» с поддержкой «Дія.Підпис».

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