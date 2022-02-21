monobank меняет ставки по депозитам — Finance.ua

monobank меняет ставки по депозитам
Сегодня 18:30 — Кредит&Депозит monobank меняет ставки по депозитам
monobank с 22 февраля меняет процентные ставки по новым депозитам в гривне.
Об этом в банке сообщили клиенты через приложение.
«Гривна — депозит без права досрочного расторжения», — говорится в сообщении.
Какими будут ставки? Согласно сообщению, ставки меняются следующим образом:
|Срок
|% ставка
|% ставка с 22.02
|24 мес.
|12%
|12,6%
|18 мес.
|12%
|12,4%
|15 мес.
|11,5%
|12%
|12 мес.
|11%
|11%
|9-11 мес.
|10%
|10,5%
|6-8 мес.
|9%
|10%
|3-5 мес.
|8%
|9,5%
|2 мес.
|7%
|7%
|1 мес.
|6%
|6%
В monobank подчеркнули, что депозиты, открытые до 22.02.22, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
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