monobank меняет ставки по депозитам — Finance.ua

monobank меняет ставки по депозитам

monobank меняет ставки по депозитам

monobank с 22 февраля меняет процентные ставки по новым депозитам в гривне.

Об этом в банке сообщили клиенты через приложение.

«Гривна — депозит без права досрочного расторжения», — говорится в сообщении.

Какими будут ставки? Согласно сообщению, ставки меняются следующим образом:

Срок % ставка % ставка с 22.02 24 мес. 12% 12,6% 18 мес. 12% 12,4% 15 мес. 11,5% 12% 12 мес. 11% 11% 9-11 мес. 10% 10,5% 6-8 мес. 9% 10% 3-5 мес. 8% 9,5% 2 мес. 7% 7% 1 мес. 6% 6%

В monobank подчеркнули, что депозиты, открытые до 22.02.22, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.

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