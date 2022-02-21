monobank меняет ставки по депозитам — Finance.ua

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monobank меняет ставки по депозитам

Сегодня 18:30Кредит&Депозит
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monobank меняет ставки по депозитамmonobank меняет ставки по депозитам
monobank с 22 февраля меняет процентные ставки по новым депозитам в гривне.
Об этом в банке сообщили клиенты через приложение.
«Гривна — депозит без права досрочного расторжения», — говорится в сообщении.
Какими будут ставки? Согласно сообщению, ставки меняются следующим образом:
Срок % ставка % ставка с 22.02
24 мес. 12% 12,6%
18 мес. 12% 12,4%
15 мес. 11,5% 12%
12 мес. 11% 11%
9-11 мес. 10% 10,5%
6-8 мес. 9% 10%
3-5 мес. 8% 9,5%
2 мес. 7% 7%
1 мес. 6% 6%
В monobank подчеркнули, что депозиты, открытые до 22.02.22, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам: Finance.UA
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