Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение — Finance.ua
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Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение

Казна и Политика
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Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение
Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение
Решение о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления.
Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
В ведомстве отметили, что на мобилизацию осужденных будет влиять заключение военно-врачебной комиссии, решение суда об условно-досрочном увольнении и готовность командира принять человека на службу в свое подразделение.

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Лазуткин отметил, что в настоящее время президент еще не подписал соответствующий законопроект.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил, что досрочно освободиться от отбывания наказания, чтобы пойти на военную службу, захотят несколько тысяч осужденных.
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который разрешает некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что не будут мобилизованы осужденные за умышленное убийство, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности. Также коррупционерам не разрешат заменить наказание на возможность воевать.
По мнению авторов законопроекта, это позволит создать дополнительные возможности для комплектования Вооруженных сил Украины и даст дополнительную мотивацию заключенным «к исправлению и исполнению долга по отражению вооруженной агрессии».
По материалам:
hromadske
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