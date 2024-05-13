Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение — Finance.ua

Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Мобилизация осужденных: в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть это решение

Решение о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

В ведомстве отметили, что на мобилизацию осужденных будет влиять заключение военно-врачебной комиссии, решение суда об условно-досрочном увольнении и готовность командира принять человека на службу в свое подразделение.

Лазуткин отметил, что в настоящее время президент еще не подписал соответствующий законопроект.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил , что досрочно освободиться от отбывания наказания, чтобы пойти на военную службу, захотят несколько тысяч осужденных.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который разрешает некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что не будут мобилизованы осужденные за умышленное убийство, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности. Также коррупционерам не разрешат заменить наказание на возможность воевать.

По мнению авторов законопроекта, это позволит создать дополнительные возможности для комплектования Вооруженных сил Украины и даст дополнительную мотивацию заключенным «к исправлению и исполнению долга по отражению вооруженной агрессии».

hromadske По материалам:

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