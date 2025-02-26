Мобилизация 2025: что нужно знать о бронировании работников в марте — Finance.ua

Мобилизация 2025: что нужно знать о бронировании работников в марте Сегодня 21:00

Мобилизация 2025: что нужно знать о бронировании работников в марте

Компании, еще не подтвердившие повторную критичность и не бронировавшие своих работников снова, имеют возможность сделать это до 31 марта. Текущие бронирования будут действовать еще на один месяц.

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Заявление на бронирование работников можно подавать только через портал «Дія». Руководителям компаний больше не нужно оформлять бумажные приказы, потому что их заменила электронная система. Если работник уже был забронирован, сначала необходимо аннулировать предыдущее бронирование.

Дополнительно компании, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.

Также с 1 марта будут обновлены критерии критичности для предприятий, которые могут забронировать своих работников во время мобилизации.

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Как отмечено в указе Президента Украины, после 28 февраля такой статус может получить компания, отвечающая по меньшей мере трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов от 1,5 млн евро в год;

валютные поступления 32 млн евро в год;

стратегическое значение или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

не менее 250 работников;

средняя заработная плата ниже средней по области.

Это означает, что бизнес должен будет отвечать новым требованиям для получения этого важного статуса.

Количество работников, подлежащих бронированию с 1 марта

Ранее предприятия могли забронировать 50 процентов военнообязанных на дату подачи списка. Этот процент может быть увеличен, если будет обоснована потребность.

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Теперь предусмотрено, что бронированию подлежат не более 50 процентов военнообязанных на таком предприятии, а в случае увеличения численности военнообязанных на этом предприятии — на день подачи списков.

В то же время постановлением определены категории предприятий, на которые не распространяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию. Например, это отдельные предприятия топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, исполнители проектов международной технической помощи, критически важные для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период и т. д.

НВ По материалам:

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