Продлили срок бронирования работников-аграриев: министр объяснил — Finance.ua
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Продлили срок бронирования работников-аграриев: министр объяснил

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Продлили срок бронирования работников-аграриев: министр объяснил
Продлили срок бронирования работников-аграриев: министр объяснил
Министерство продлило срок бронирования сотрудников аграрных предприятий до 31 марта. Для получения отсрочки необходимо соответствовать трем критериям, включая минимальную зарплату 20 тыс. грн.
Срок бронирования сотрудников аграрных предприятий продлен до 31 марта. Это позволит предприятиям, еще не подтвердившим статус критически важного, завершить процедуру и обезопасить своих работников от мобилизации.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Для бронирования работникам агропредприятий необходимо соответствовать трем критериям, два из которых обязательны — отметил Коваль.
Он рассказал, что начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 тыс. грн для частных предприятий, а также должно быть отсутствие задолженности по уплате всех налогов.
Министр пояснил, что третий критерий на выбор и определяется постановлением № 76 или отраслевыми критериями, утвержденными Минагрополитики. Он также напомнил, что бронирование военнообязанных осуществляется исключительно через портал «Дія».
В Минагрополитики напомнили, что бронирование осуществляется в соответствии с Постановлением КМУ от 22.11.2024 № 1332, которое внесло изменения в Постановление КМУ от 27.01.2023 № 76. С 1 декабря 2024 года бронирование военнообязанных происходит только через портал «Дія». Бронирования, выданные Министерством экономики или через «Дія», остаются в силе до 28 февраля 2025 года.
Все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 г. в соответствии с новыми критериями. Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. Отраслевые и региональные критерии теперь согласовываются с Министерством обороны и Министерством экономики.
Обновленные отраслевые критерии утверждены приказом Минагрополитики от 10.12.2024 № 4282. Для частных предприятий установлены обязательные критерии: средняя зарплата на предприятии за последний квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн), заработная плата работника, которого бронируют, должна быть также не менее 20 тыс. грн, а также отсутствие задолженности по уплате налогов.
По материалам:
УНН
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