Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша — Finance.ua

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

В Украину прибыла миссия ЕС по мониторингу выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«В ближайшие три дня будут проходить консультации с нашими европейскими коллегами по статусу имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС на третий и четвертый кварталы этого года. Министерство экономики Украины продолжает координировать и сотрудничать со всеми министерствами и ведомствами, вовлеченными в реализацию соответствующих реформ. Наша задача — сделать этот процесс максимально эффективным и прозрачным, ведь выполнение индикаторов программы Ukraine Facility и получение средств от ЕС — важная составляющая для макрофинансового планирования, которое поможет Украине сохранять экономическую стабильность», — подчеркнул первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

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В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Речь идет о таких шагах:

Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией. Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023−2025 годы. Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года. Принятие Плана мер по дерегуляции. Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021−2027 годы. Имплементация Закона о REMIT. Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЕО.

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В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана.

После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается Советом ЕС.

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