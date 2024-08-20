Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша — Finance.ua

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Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

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Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша
Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша
В Украину прибыла миссия ЕС по мониторингу выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«В ближайшие три дня будут проходить консультации с нашими европейскими коллегами по статусу имплементации индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС на третий и четвертый кварталы этого года. Министерство экономики Украины продолжает координировать и сотрудничать со всеми министерствами и ведомствами, вовлеченными в реализацию соответствующих реформ. Наша задача — сделать этот процесс максимально эффективным и прозрачным, ведь выполнение индикаторов программы Ukraine Facility и получение средств от ЕС — важная составляющая для макрофинансового планирования, которое поможет Украине сохранять экономическую стабильность», — подчеркнул первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.
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В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Речь идет о таких шагах:
  1. Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  2. Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией.
  3. Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023−2025 годы.
  4. Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года.
  5. Принятие Плана мер по дерегуляции.
  6. Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021−2027 годы.
  7. Имплементация Закона о REMIT. Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.
  8. Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЕО.
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В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана.
После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается Советом ЕС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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