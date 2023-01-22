Мировые продажи электромобилей за год выросли на 70% — Finance.ua

Мировые продажи электромобилей за год выросли на 70% Сегодня 04:49 — Мир

Мировые продажи электромобилей за год выросли на 70%

Доля электрокаров в общем объеме годовых продаж автомобилей приблизилась к 10%.

Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний LMC Automotive и EV Volumes.com.

Реализация полностью электрических машин подскочила на 68% по сравнению с 2021 годом до 7,8 млн единиц.

В Европе доля электромобилей в общем объеме продаж составила 11%, в Китае — 19%. На подключаемые электромобили, а также гибридные автомобили пришлось в общей сложности 20,3% продаж машин на европейском рынке в 2022 году.

Как сообщило Объединение германской автомобильной промышленности (VDA), автомобили с электрическим двигателем составляли 25% всего производства машин в Германии в прошлом году. В декабре их продажи в ФРГ превысили реализацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В целом мировые продажи машин в прошлом году сократились на 1%, до 80,6 млн единиц, свидетельствуют данные LMC. Они снизились на 8% в США и на 7% в Европе и выросли на 4% в Китае.

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НВ По материалам:

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