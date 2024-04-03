Мировые люксовые бренды стали отказываться от магазинов в россии — Finance.ua

Мировые люксовые бренды стали отказываться от магазинов в россии 03.04.2024, 01:44 — Фондовый рынок

Международные люксовые бренды, которые после начала крупного вторжения россии в Украину приостановили работу в рф, начали массово закрывать свои магазины.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

О закрытии трех московских бутиков Prada, в том числе магазине в ГУМе, стало известно из отчета компании. К началу 2024 года у бренда в россии осталось всего шесть точек продаж.

Читайте также С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов

Итальянская Fendi отказалась от аренды трех помещений в москве. Также компания с 1 августа планирует расторгнуть контракт на аренду бутика в ЦУМе.

Также договоры аренды помещений под бутики начало разрывать российское представительство Chanel, которое к началу войны имело в россии 17 бутиков, в основном в москве.

В прошлом году Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Omega и Rado) расторгла договоры аренды 15 своих магазинов в москве, санкт-петербурге и других городах. Согласно отчетности «Свотч груп рус», у компании осталось 13 точек в россии.

Читайте также Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось

Издание напоминает, что все эти марки приостановили поставки товаров в страну после эмбарго ЕС и США на ввоз в россию одежды, обуви и аксессуаров дороже 300 долларов и 300 евро за единицу продукции.

Сразу после начала вторжения в Украину работу своих магазинов в россии приостановили 27% зарубежных люксовых ретейлеров, подсчитали в IBC Real Estate. Однако они продолжали занимать площади в ключевых торговых коридорах и торговых центрах. Большинство брендов принадлежит к крупным группам — LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) и Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

В fashion-отрасли отмечают, что представители люкса держались, надеясь на изменение геополитической ситуации, но бесконечно вкладывать деньги в неработающие магазины невозможно.

Читайте также PepsiCo открыла новый завод в россии

Так, на месте бутика Prada в ГУМе в марте 2024 года заработал магазин китайского премиального бренда Ellassay. На месте Fendi в сотовом переулке откроется магазин техники Bork. Там же российский бренд Oskelly займет место Versace, а 12storeez — Brunello Cucinelli, говорит руководитель департамента исследований и аналитик IBC Real Estate Екатерина Ногай.

В то же время новые арендаторы не могут предложить владельцам помещений те ставки, которые могли позволить себе люксовые бренды, поэтому арендодатели не заинтересованы в разрыве отношений.

Вместе с тем есть бренды, которые все еще выполняют договорные обязательства по арендным контрактам. Это Gucci, Van Cleef & Arpels, Hermes, Louis Vuitton и Dior. Но сроки договоров аренды у них подходят к концу, а вопрос дальнейшей деятельности в россии остается открытым.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.