Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось — Finance.ua

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Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось

Мир
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Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось
Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось
За 2023 год в россии количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось до 96 из 108. За 2022 год их количество уменьшилось до 108 со 115.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Мoscowtimes.
После начала войны в Украине западные страны ввели экстремальные санкции против финансового сектора россии, а иностранные банки стали выходить из страны. Эскалация санкций быстро ограничила количество потенциальных покупателей бизнеса иностранцев.
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Власти постепенно усложнили выход из российских активов иностранцам, введя процедуру специальных разрешений на уровне президента россии владимира путина для определенного списка банков и компаний с акционерами из «недружественных» россии стран.
Совокупный уставный капитал банков на конец 2023 года увеличился до 3,4 триллиона рублей, а инвестиции нерезидентов в действующие уставные капиталы банков снизились до 335,5 миллиарда рублей (-9,0%).
Доля иностранного капитала в совокупном капитале действующих банков россии на начало 2024 года составила 7,0%, сократившись за прошлый год на 2,0 процентных пункта.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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