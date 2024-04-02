Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось — Finance.ua

Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось Сегодня 04:21 — Мир

Количество иностранных банков в россии за 2023 год сократилось

За 2023 год в россии количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось до 96 из 108. За 2022 год их количество уменьшилось до 108 со 115.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Мoscowtimes.

После начала войны в Украине западные страны ввели экстремальные санкции против финансового сектора россии, а иностранные банки стали выходить из страны. Эскалация санкций быстро ограничила количество потенциальных покупателей бизнеса иностранцев.

Власти постепенно усложнили выход из российских активов иностранцам, введя процедуру специальных разрешений на уровне президента россии владимира путина для определенного списка банков и компаний с акционерами из «недружественных» россии стран.

Совокупный уставный капитал банков на конец 2023 года увеличился до 3,4 триллиона рублей, а инвестиции нерезидентов в действующие уставные капиталы банков снизились до 335,5 миллиарда рублей (-9,0%).

Доля иностранного капитала в совокупном капитале действующих банков россии на начало 2024 года составила 7,0%, сократившись за прошлый год на 2,0 процентных пункта.

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