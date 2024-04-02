PepsiCo открыла новый завод в россии — Finance.ua

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PepsiCo открыла новый завод в россии

Фондовый рынок
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PepsiCo открыла новый завод в россии
PepsiCo открыла новый завод в россии
Американская компания PepsiCo запустила первую очередь завода снеков и соленых закусок в россии. Мощность производства — 60 000 тонн в год.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на Deutsche Welle.
«Предприятия Новосибирской области поставляют туда специальный картофель тех сортов, которые пригодны для производства чипсов», — цитирует DW министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.
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Этот проект планировали запустить еще в 2021 году, на что компания израсходовала более 12 млрд рублей. По словам Лещенко, завод был ориентирован на поставки в Сибирском федеральном округе и за границу, но пока не ясно, когда предприятие выйдет на проектную мощность, так как возникли сложности с поставкой технологического оборудования.
«Оно все импортное, находится под санкционными ограничениями», — сказал министр.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло PepsiCo в перечень международных спонсоров войны в сентябре 2023 года. Несмотря на обещания сократить бизнес и прекратить производство своей продукции, компания продолжает работать в россии, уплачивая значительные налоги в бюджет страны-агрессора.
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В марте 2022 года PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в р в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину. Об этом говорилось на официальном сайте компании, но затем пресс-релиз удалили.
Однако в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. Впоследствии было возобновлено производство еще некоторой продукции.
PepsiCo увеличила свои доходы в россии в первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка компании за 2022 год выросла до 2,59 млрд долларов. В частности, чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долларов по сравнению с 2021 годом. Налогов в бюджет рф было уплачено более чем на 115 млн долларов (или 8,29 млрд рублей).
По материалам:
Novyny.live
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