Мировые цены на продовольствие в ноябре продолжили снижаться благодаря «зерновому соглашению» — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие в ноябре продолжили снижаться благодаря «зерновому соглашению» Сегодня 08:21 — Мир

Мировые цены на продовольствие в ноябре продолжили снижаться благодаря «зерновому соглашению»

Индекс мировых цен продовольственного агентства ООН несколько снизился в ноябре, что свидетельствует о падении уже восьмой месяц подряд с рекордно высокого уровня в марте после вторжения России в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), который отслеживает наиболее продаваемые продовольственные товары в мире, в прошлом месяце составил в среднем 135,7 пункта по сравнению со 135,9 в октябре. Снижение цен на крупы, мясо и молочные продукты в ноябре компенсировало рост цен на растительные масла и сахар.

Заключенное в прошлом месяце соглашения о продолжении экспорта зерна из Украины еще на 120 дней, поддерживаемое ООН, уменьшило опасения по поводу того, что война может помешать масштабной торговле в Черном море.

Небольшое снижение в ноябре означает, что продовольственный индекс ФАО сейчас всего на 0,3% выше своего уровня годом ранее. Однако этот показатель остается на исторически высоком уровне после достижения 10-летнего пика в 2021 году из-за снижения урожая и высокого спроса.

В отдельных оценках спроса и предложения зерновых ФАО снизила свой прогноз мирового производства зерновых в 2022 году до 2,756 млрд т из 2,764 млрд т, оцененных в прошлом месяце. Пересмотр в сторону снижения глобального прогноза урожая зерновых в большинстве своем отражает слабые перспективы урожая кукурузы в Украине, поскольку война делает послеуборочные операции непомерно дорогими.

Прогнозируемые мировые запасы зерновых к концу сезона 2022/23 г. были пересмотрены в сторону снижения на 1,1 млн тонн до 839 млн тонн, что на 2,2% ниже уровня предыдущего сезона и самый низкий уровень за три года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.