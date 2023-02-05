Мировые цены на нефть и газ обогатили в 2022 году операторов энергетического рынка — Finance.ua
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Мировые цены на нефть и газ обогатили в 2022 году операторов энергетического рынка

Энергетика
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Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey&Company, нестабильность на мировом рынке энергоносителей из-за полномасштабного вторжения россии в Украину позволила нефтетрейдерам и производителям нефти и газа получить рекордную прибыль по итогам 2022 года.
Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание со ссылкой на отчет консалтинговой компании McKinsey&Company, за последние четыре года прибыль от мировой торговли сырьевыми товарами выросла примерно до 52 млрд долларов в 2021 году по сравнению с 27 млрд долларов в 2018 году. Этот тренд не останавливается, а наоборот — наращивает обороты. Рост преимущественно был обусловлен доходами от торговли нефтью, которые за этот период выросли более чем на 90% — до 18 млрд долларов. Доходы от торговли электроэнергией и газом выросли с 7 млрд долларов до 13 млрд долларов.
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The Guardian приводит данные из отчета McKinsey, где указано, что после вторжения россии в Украину стоимость рынка продолжала расти в течение 2022 года, что привело к рекордным прибылям крупных мировых торговцев.
«Такие компании, как Vitol и Trafigura, находятся в центре внимания из-за прибыли после вторжения в Украину. Прибыль этих компаний от глобальной торговли сырьевыми товарами почти удвоилась — до более чем 50 млрд долларов (30 млрд фунтов стерлингов) за последние годы из-за нестабильности цен на нефть», — свидетельствуют аналитики.
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В отчете McKinsey&Company подчеркнули, что война в Украине привела к «переустройству» глобальных потоков нефти и газа. Как отметили авторы доклада, рынок нефти построен на ряде сложных финансовых инструментов, основанных на ценах текущих и будущих контрактов. По оценкам, физическое количество нефти в 13 раз меньше той, что продается по финансовым контрактам.
Страны ЕС стали больше полагаться на Ближний Восток, Латинскую Америку, США и Западную Африку в импорте нефти и газа, что значительно удлиняет логистику поставок и увеличивает расходы на доставку.
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«Война повлекла за собой нестабильность на товарных рынках, в частности нефти и газа, что позволило трейдерам получить значительную маржу на резких ценовых изменениях. Несмотря на шаги некоторых компаний, занимающихся ископаемым топливом, к декарбонизации, торговле нефтью и газом, а также другими товарами, такими как сельскохозяйственная продукция и металлы остается очень прибыльной», — отмечается в отчете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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