Минобразования объяснило, как реально повысить зарплаты преподавателям — Finance.ua

Минобразования объяснило, как реально повысить зарплаты преподавателям Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Минобразования объяснило, как реально повысить зарплаты преподавателям

Зарплаты работников образования в Украине, наверное, никогда не были на таком уровне, чтобы обеспечить все основные потребности. Одна из причин, почему у педагогов низкие зарплаты — в нашей стране слишком много преподавателей в высших учебных заведениях.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

По словам Винницкого, сделать работу преподавателя более оплачиваемой можно, но для этого нужно, чтобы происходила модернизация сети.

«Знаю, что это непопулярное мнение, но у нас сейчас много преподавателей. И если мы говорим, что преподавателям нужно увеличить зарплаты, то следует понимать, что бюджет не резиновый. Увеличить оклады или зарплаты можно после модернизации сети», — сказал он.

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Винницкий отметил, что в Украине уже снижается количество поступающих. Например, за последний год их стало меньше почти в два раза, хотя еще 15 лет назад школы ежегодно выпускали по 630 тысяч детей.

«В прошлом году было 360 тыс. Демография показывает, что у нас спад в количестве поступающих фактически наполовину», — рассказал замминистра образования и науки Украины.

Чиновник добавил, что в то время, когда число абитуриентов постоянно снижается, количество преподавательского состава не меняется. Постоянным остается и количество вузов.

У кого из учителей самые маленькие зарплаты в 2023 году

Самые низкие должностные оклады назначаются молодым учителям без серьезного стажа работы. Такие педагоги, по данным Министерства образования, по состоянию на 2023 год получают всего 5699 гривен.

Однако в результате минимальная средняя зарплата для учителя без стажа все же выше. Они ведь могут рассчитывать на выплату различных надбавок. К примеру:

за выслугу лет — 627 гривен (10% для молодых учителей);

за престижность труда — 1254 гривны;

за добросовестный труд — 522 гривен.

Дополнительные деньги предоставляются и за классное руководство. За это до основной зарплаты доплачивают около 1300 гривен. А если учитель пользуется помощью на оздоровление в случае предоставления ежегодного отпуска, то педагогу еще начислят 522 гривны к зарплате.

По данным МОН, средняя заработная плата молодого учителя без стажа работы составляет 10 574 грн.

Какие максимальные зарплаты у учителей

Как свидетельствуют данные портала Всеосвіта, самые высокие зарплаты получают учителя высшей категории. Размер зарплат колеблется на уровне 21 тыс. грн. Директора школ получают не более 23 тыс. грн.

К слову, украинские учителя получают следующие зарплаты (без доплат и из расчета 18 часов/неделя): молодой учитель без категории и с минимальным стажем работы — 5699 грн; учитель І категории — 6567 грн; учитель высшей категории — 7001 грн; директор учебного заведения — 8679 грн.

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