Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных — Finance.ua

Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных Сегодня 11:14 — Личные финансы

Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных

Министерство обороны Украины объявило конкурс на разработку симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий VR и AR (виртуальная и дополненная реальность).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кто может принять участие в конкурсе

В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции проведения учений и повышения квалификации.

«Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании», — замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Основные направления:

использование оружия, беспилотников, бронетехники и других вооружений;

тактическая медицина;

ситуационная осведомленность и т. д.

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Предпочтение будет отдаваться интерактивным комплексам, которые будут иметь возможность проводить обучение по нескольким разным направлениям. Кроме того, преимуществом станет возможность быстрого развертывания в учебных центрах для практического использования.

Сбор заявок продлится до 20 июня 2024 года.

Подать заявку и ознакомиться с подробными требованиями к подаче можно по ссылке

Справка Finance.ua:

в Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые, в первую очередь, подбираются люди, в частности в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий;

сейчас потребность прежде всего в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях: водители; механики; стрелки; операторы всех видов вооружения; обслуга артиллеристов; операторы БПЛА; боевые медики;



командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в Украине приняли решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.



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