Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных — Finance.ua

Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных
Министерство обороны Украины объявило конкурс на разработку симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий VR и AR (виртуальная и дополненная реальность).
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Кто может принять участие в конкурсе
В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции проведения учений и повышения квалификации.
«Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании», — замминистра обороны Екатерина Черногоренко.
Основные направления:
- использование оружия, беспилотников, бронетехники и других вооружений;
- тактическая медицина;
- ситуационная осведомленность
и т. д.
Читайте также
Предпочтение будет отдаваться интерактивным комплексам, которые будут иметь возможность проводить обучение по нескольким разным направлениям. Кроме того, преимуществом станет возможность быстрого развертывания в учебных центрах для практического использования.
Сбор заявок продлится до 20 июня 2024 года.
Подать заявку и ознакомиться с подробными требованиями к подаче можно по ссылке.
Справка Finance.ua:
- в Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые, в первую очередь, подбираются люди, в частности в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий;
- сейчас потребность прежде всего в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях: водители; механики; стрелки; операторы всех видов вооружения; обслуга артиллеристов; операторы БПЛА; боевые медики;
- командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в Украине приняли решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.
Системы РЭБ и РЭР: что требуется Украине и ее возможности в этом направлении Украина 🔍
Поделиться новостью