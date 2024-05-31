Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных — Finance.ua
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Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных

Личные финансы
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Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных
Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных
Министерство обороны Украины объявило конкурс на разработку симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий VR и AR (виртуальная и дополненная реальность).
Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кто может принять участие в конкурсе

В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции проведения учений и повышения квалификации.
«Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании», — замминистра обороны Екатерина Черногоренко.
Основные направления:
  • использование оружия, беспилотников, бронетехники и других вооружений;
  • тактическая медицина;
  • ситуационная осведомленность и т. д.
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Предпочтение будет отдаваться интерактивным комплексам, которые будут иметь возможность проводить обучение по нескольким разным направлениям. Кроме того, преимуществом станет возможность быстрого развертывания в учебных центрах для практического использования.
Сбор заявок продлится до 20 июня 2024 года.
Подать заявку и ознакомиться с подробными требованиями к подаче можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые, в первую очередь, подбираются люди, в частности в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий;
  • сейчас потребность прежде всего в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях: водители; механики; стрелки; операторы всех видов вооружения; обслуга артиллеристов; операторы БПЛА; боевые медики;
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в Украине приняли решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.

Системы РЭБ и РЭР: что требуется Украине и ее возможности в этом направлении Украина 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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