Министр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-Чоп — Finance.ua

Министр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-Чоп

Сегодня 08:40 — Казна и Политика

Министр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-Чоп

Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины, рассказал о перспективах восстановления освобожденных городов Киевской области и их инфраструктуры.

«В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам — на каждый мост нужно 2-3 месяца», — написал Кубраков в Facebook.

Читайте также Восстановление мостов в Киевской области: в Мининфраструктуры назвали сроки

Также он сообщил, что министерство параллельно работает над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. «План завершить работы через пару недель», — заявил министр.

Через месяц также планируют возобновить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиево.

«Делаем все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной» — резюмировал Александр Кубраков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.