Министр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-Чоп — Finance.ua
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Министр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-Чоп

Сегодня 08:40Казна и Политика
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Министр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-ЧопМинистр инфраструктуры рассказал, когда откроют движение по трассе Киев-Чоп
Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины, рассказал о перспективах восстановления освобожденных городов Киевской области и их инфраструктуры.
«В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам — на каждый мост нужно 2-3 месяца», — написал Кубраков в Facebook.
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Также он сообщил, что министерство параллельно работает над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. «План завершить работы через пару недель», — заявил министр.
Через месяц также планируют возобновить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиево.
«Делаем все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной» — резюмировал Александр Кубраков.

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По материалам: НВ
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