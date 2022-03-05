Министр финансов объяснил, что будет в Украине с финансовой системой — Finance.ua
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Министр финансов объяснил, что будет в Украине с финансовой системой

Сегодня 13:05Казна и Политика
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Сейчас в Украине непростой период с точки зрения финансов. Все секторы экономики работают с учетом военного положения. В то же время Министерство финансов функционирует как в довоенное время.
Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.
Он подчеркнул, что Украина сейчас должна защищать наше финансовое положение и обеспечивать платежеспособность.
"У нас есть перевыполнение доходов за февраль на 24 миллиарда гривен. Также наши банки нас поддержали. Поддержала Италия. Дальше имеем помощь от Европейской комиссии, от мирового банка (1,8 миллиарда долларов), инвестиционный банк предоставит 600 миллионов долларов. США могут гарантировать заимствования от 1 миллиарда долларов",— объяснил Марченко.
К тому же недавно состоялся первый аукцион военных облигаций. Марченко анонсировал второй аукцион.
«Есть интерес к нашим облигациям, нам доверяют, в военное положение мы доказываем свою платежеспособность», — подытожил министр финансов.
Добавим, что война в Украине разрушит глобальный экономический рост. Ведь влияние от нее распространяется за пределы нашего государства.

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По материалам: Телеканал 24
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