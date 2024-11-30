Минимальные зарплаты в Испании и Франции — Finance.ua

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Минимальные зарплаты в Испании и Франции

Личные финансы
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Минимальные зарплаты в Испании и Франции
Минимальные зарплаты в Испании и Франции, freepik
Минимальная зарплата — важный показатель экономической стабильности и уровня жизни в разных странах. В Европе минимальные зарплаты варьируются в зависимости от экономических условий, политики правительств и отраслевых договоренностей.
Finance.ua в статье Минимальные зарплаты в странах Европы: как они могут измениться в 2025 году рассмотрел минимальные зарплаты в пяти странах Европы, в которых находится много украинских беженцев: Франции, Германии, Испании, Польше и Чехии.

Франция

Тем, кто ищет работу во Франции, следует учесть, что зарплату в объявлениях тоже указывают до отчислений (брутто), то есть на руки (нетто) работник получит примерно на 25% меньше.
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В 2024 году минимальная заработная плата во Франции за час — 8,92 евро на руки (389 грн), в месяц при условии 35-часовой рабочей недели — 1 353,07 евро на руки (59 076,8 грн), что является одной из самых высоких в Европе. Повышение зарплат произошло на основе автоматической индексации в апреле 2024 года, поскольку уровень инфляции превысил 2%.

Испания

С 1 января 2024 года уровень минимальной зарплаты в Испании составляет 37,8 евро (1 650,4 грн) в день или 1 134 евро (49 511,9 грн) в месяц. При этом работники, работающие почасово, должны получать минимум 8,87 евро (387,3 грн) за каждый отработанный час. По сравнению с другими странами ЕС это значительно меньше, хоть и демонстрирует стабильный рост за последние несколько лет.
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Испания считается одной из стран, где наибольшее повышение минимальных зарплат произошло в 2023 году — на 5%.
Напомним, некоторые страны Европы приглашают по разным причинам переехать к ним жить, еще и выплатят немалую сумму за это. Но существует также много условий относительно таких выплат. Например в Италии есть такое условие: те, кто хочет переехать, должны быть моложе 40 лет, и быть готовыми переехать в течение 90 дней. Причем просто отдыхать или работать удаленно за счет государства не выйдет — переселенцы должны взять на себя обязательства либо начать новый бизнес в этом районе, либо занять одну из вакансий, требующих заполнения.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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