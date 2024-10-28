Минфин ожидает до конца года более $15 миллиардов внешнего финансирования — Finance.ua

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Минфин ожидает до конца года более $15 миллиардов внешнего финансирования

Казна и Политика
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Минфин ожидает до конца года более $15 миллиардов внешнего финансирования
Минфин ожидает до конца года более $15 миллиардов внешнего финансирования
До конца 2024 года Министерство финансов Украины планирует привлечь более 15 млрд долларов США внешнего финансирования.
Об этом сообщили в министерстве по итогам участия украинской делегации в Ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.
МВФ оптимизировал график траншей на 2025 год, увеличив план финансирования для Украины с 1,8 млрд долларов США до 2,7 млрд долларов США.
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В Вашингтоне, США, Сергей Марченко и Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине 20 млрд долларов США в рамках ERA. Также Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила предложение о привлечении £2,26 млрд (3 млрд долларов США) для реализации механизма.
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Реализация совместных проектов и создание новых была обсуждена с лидерами Всемирного банка, ЕИБ, ЕБРР. Объем портфеля совместных проектов с этими институтами является наибольшим за все годы сотрудничества. Поддержка в ключевых секторах экономики Украины будет расширяться.
Вместе с ВБ ведется активная работа над началом до конца года двух новых проектов: «Проект устойчивого, инклюзивного и постоянного предпринимательства» (RISE), «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE).
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ЕИБ продолжает расширять энергетическую поддержку Украины. Недавно ЕИБ объявил, что намерен инвестировать до 600 млн евро в финансирование экстренных энергетических проектов в государственном и частном секторах.
Кроме того, в ходе встречи вместе с Президентом Банка Надей Кальвино и Еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони было подписано заявление о намерениях предоставления грантового финансирования в сумме 12 млн евро, как часть финансирования проекта по созданию системы экстренной помощи ЕС 112 в Украине. Общая помощь в рамках проекта будет состоять из гранта в размере 12 млн евро и займа на 40 млн евро.
По материалам:
Finance.ua
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