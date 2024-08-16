Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью

Мир
15
Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью
Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью
Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти 20 лет назад соглашения о таможенном сотрудничестве с россией и беларусью и подготовило для правительства проекты соответствующих постановлений.
Об этом сообщает литовский вещатель LRT.
Читайте также
По словам представителей министерства, с начала широкомасштабной агрессии россии против Украины литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами россии и беларуси. Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.
Читайте также
Соглашение с россией о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности было подписано в феврале 1995 года в москве. Соглашение с беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства — в июле 1996 года в Вильнюсе. Денонсация договора с беларусью, ратифицированного в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом и Сеймом Литвы.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.