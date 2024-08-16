Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью — Finance.ua

Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью Сегодня 19:15 — Мир

Минфин Литвы предлагает расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью

Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти 20 лет назад соглашения о таможенном сотрудничестве с россией и беларусью и подготовило для правительства проекты соответствующих постановлений.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT

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По словам представителей министерства, с начала широкомасштабной агрессии россии против Украины литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами россии и беларуси. Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.

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Соглашение с россией о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности было подписано в феврале 1995 года в москве. Соглашение с беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства — в июле 1996 года в Вильнюсе. Денонсация договора с беларусью, ратифицированного в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом и Сеймом Литвы.

Укрінформ По материалам:

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