Минэкономики: российские активы — это идеальный источник финансирования дефицита бюджета Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Минэкономики: российские активы — это идеальный источник финансирования дефицита бюджета

Очень важно продолжать преследовать российские активы, ведь это идеальный источник финансирования дефицита бюджета Украины.

Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, выступая на Бледском стратегическом форуме в режиме видеосвязи.

«Начнем с приоритетов, конечно, режим выживания — это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Так что мы должны признать, что это, вероятно, займет больше времени, чем все ожидали и, по-видимому, хотели. Но мы четко видим сдвиги, прежде всего на поле боя, а затем мы четко видим сдвиги с точки зрения того, что украинцы делают свою домашнюю работу и готовят надлежащие алгоритмы и структуры для будущего потенциального перераспределения средств для восстановления, какими бы они ни были в конечном итоге. Так что, конечно, очень важно завершить все санкционные программы и по-прежнему продолжать преследовать российские активы. Я считаю, что это цель номер один, и это идеальный источник финансирования дефицита бюджета, который, к сожалению, достаточно большой. Это по-прежнему 5-6 миллиардов в месяц», — сказал он.

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А также отметил, что для Украины очень важна поддержка стран-партнеров.

Мы должны что-то делать с нашей экономикой, потому что нам нужно дать толчок, нам нужно вернуться хотя бы к довоенному ВВП и попытаться его преодолеть. Конечно, мы ежедневно прилагаем много усилий, чтобы это произошло. Мы понимаем, что всегда легко сказать, что трудно инвестировать в находящуюся в военном состоянии страну и где идет война, но все же мы думаем заранее и очень хотим развивать идею страхования инвестиций", — отметил он.

По его словам, правительство Украины сейчас активно работает над механизмом страхования инвестиций в условиях военного положения, что позволит обеспечить инвесторам безопасность капиталовложений в украинские активы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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