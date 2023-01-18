Минцифры запустило бизнес-акселератор для украинских предпринимателей — Finance.ua

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Минцифры запустило бизнес-акселератор для украинских предпринимателей

Личные финансы
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Минцифры запустило бизнес-акселератор для украинских предпринимателей
Минцифры запустило бизнес-акселератор для украинских предпринимателей, Фото: freepik.com
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Минцифры вместе с партнерами представили углубленную акселерационную программу Impact Business.
Как сообщает пресс-служба министерства, пилотная программа поддержит 25 украинских предприятий, работающих в сферах сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, кибербезопасности и других отраслях, которые стремятся внести положительные социальные изменения частью своей стратегии.

Кто может принять участие

Принять участие смогут активные компании, зарегистрированные в Украине, которые будут способствовать послевоенному восстановлению Украины и созданию положительного и долгосрочного влияния с оценочным увеличением ВВП Украины на сумму свыше $250 млн в течение пяти лет.
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«Мы стремимся воспитывать лидеров перемен и строить экосистему, которая стремится к лучшему будущему для Украины. Запуская Impact Business, мы хотим поддержать новое поколение предпринимателей в Украине, содействовать развитию социального предпринимательства и помочь социальным инноваторам сориентироваться в вызовах и сделать свое влияние более громким и заметным», — сказала Нина Левчук, соучредительница ГО Impact Force.

Что включает программа

Кандидаты, которые пройдут отбор, получат доступ к лекциям, воркшопам и исследованиям, ориентированным на тему роста бизнеса и включение фактора социального влияния в бизнес-стратегию.
Также программа будет включать консультации от всемирно известных экспертов, коучей и менторов, доступ к инвесторам и глобальным технологическим ресурсам.
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По результатам прохождения программы два предприятия с лучшими результатами получат возможность привлечь финансовую поддержку в размере до 20 000 евро на команду.
Финансовая поддержка будет предоставлена в виде смартгрантов от Украинского социального венчурного фонда и в рамках проекта Collaborate for Impact, который реализуется благодаря финансовому содействию Европейского Союза и сотрудничеству с EVPA.
Дедлайн подачи заявки: 17 февраля 2023 года. Узнать условия и подать заявку можно по ссылке.
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«Полномасштабная российская агрессия изменила наше видение роли бизнеса в обществе. Уже понятен тот факт, что бизнес не может работать по старым правилам: продаю товар — получу прибыль. Украина нуждается в восстановлении, а значит, бизнес должен стать ответственным и не только генерировать прибыль, но и привносить качественные изменения. Социальное влияние должно являться одним из ключевых показателей развития каждого бизнеса. Восстановление Украины в разных областях потребует быстрых инновационных решений с большим социальным влиянием. Именно поэтому важной составляющей акселерационной программы будет фокус на социальное влияние, технологии его формирования и измерения», — Алена Калибаба, соучредитель SILab Ukraine и СЕО Украинского социального венчурного фонда / Ukrainian Social Venture Fund.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

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По материалам:
Finance.ua
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