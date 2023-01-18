Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали — Finance.ua

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Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали

Личные финансы
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Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали
Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали
Более 300 пострадавших от войны представителей малого бизнеса смогут получить гранты на восстановление от Немецкого правительства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Проект реализуется для эффективной поддержки предприятий, пострадавших от войны, укрепления их способности работать и поставлять критически необходимые товары и услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин, а также для пострадавшего от военных действий населения.
Что смогут получить участники проекта:
  • одноразовые гранты (микропредприятиям — до 4500 евро, малым предприятиям — до 20000 евро, предприятиям-стартапам — до 7500 евро);
  • поддержку в форме консультационных услуг;
  • поддержку в форме тренингов;
  • привлечение украинской диаспоры к поддержке восстановления страны и целевых предприятий, в том числе через развитие профессиональных навыков, доступ к финансам, сотрудничеству и рынкам;
  • подготовку аналитических продуктов, доступных Правительству Украины.
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Грант может быть использован на следующие мероприятия:
  • приобретение специализированного оборудования, инструментов, необходимых для производства/переработки и других мер микропредприятия;
  • аренды помещений (на срок до 4-х месяцев);
  • ремонт или обустройство помещений (включая приобретение мебели, стеллажей и т.п.);
  • создание дополнительных рабочих мест;
  • приобретение сырья для производственного процесса;
  • перевозка оборудования/персонала;
  • развитие экспорта (лицензирование, разрешения, поиск новых внешних рынков и т.п.)
  • другие необходимые для адаптации в военное время меры.
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Гранты не будут предоставлены микропредприятиям из следующих отраслей:
  • производство или торговля оружием и военным снаряжением;
  • производство или торговля алкогольными напитками;
  • производство или торговля табачными изделиями;
  • производство или торговля радиоактивными материалами;
  • производство, торговля или использование необработанных асбестовых волокон;
  • производство или торговля фармацевтическими препаратами;
  • производство или торговля пестицидами/гербицидами, снятыми с международного производства или запрещенными.
С предварительными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылкам для:
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В рамках первого конкурса на получение грантов, состоявшегося в мае 2022 года, проект поддержал 62 микро- и 39 малых предприятий в Закарпатской, Львовской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грантами, направленными на восстановление и поддержание деловой активности, смягчение экономических последствий войны, сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест.
В рамках второго конкурса на получение грантов, состоявшегося в октябре 2022 года, отобрано 188 микропредприятий и 36 малых предприятий из вышеуказанных областей, а также из Ивано-Франковской, Тернопольской и Полтавской областей.
Также проектом планируется объявить конкурс на постоянной основе этой весной.

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По материалам:
Finance.ua
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