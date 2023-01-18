Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали — Finance.ua

Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали Сегодня 17:00 — Личные финансы

Немецкое правительство выделяет гранты для украинского малого бизнеса: детали

Более 300 пострадавших от войны представителей малого бизнеса смогут получить гранты на восстановление от Немецкого правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Проект реализуется для эффективной поддержки предприятий, пострадавших от войны, укрепления их способности работать и поставлять критически необходимые товары и услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин, а также для пострадавшего от военных действий населения.

Что смогут получить участники проекта:

одноразовые гранты (микропредприятиям — до 4500 евро, малым предприятиям — до 20000 евро, предприятиям-стартапам — до 7500 евро);

поддержку в форме консультационных услуг;

поддержку в форме тренингов;

привлечение украинской диаспоры к поддержке восстановления страны и целевых предприятий, в том числе через развитие профессиональных навыков, доступ к финансам, сотрудничеству и рынкам;

подготовку аналитических продуктов, доступных Правительству Украины.

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Грант может быть использован на следующие мероприятия:

приобретение специализированного оборудования, инструментов, необходимых для производства/переработки и других мер микропредприятия;

аренды помещений (на срок до 4-х месяцев);

ремонт или обустройство помещений (включая приобретение мебели, стеллажей и т.п.);

создание дополнительных рабочих мест;

приобретение сырья для производственного процесса;

перевозка оборудования/персонала;

развитие экспорта (лицензирование, разрешения, поиск новых внешних рынков и т.п.)

другие необходимые для адаптации в военное время меры.

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Гранты не будут предоставлены микропредприятиям из следующих отраслей:

производство или торговля оружием и военным снаряжением;

производство или торговля алкогольными напитками;

производство или торговля табачными изделиями;

производство или торговля радиоактивными материалами;

производство, торговля или использование необработанных асбестовых волокон;

производство или торговля фармацевтическими препаратами;

производство или торговля пестицидами/гербицидами, снятыми с международного производства или запрещенными.

С предварительными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылкам для:

В рамках первого конкурса на получение грантов, состоявшегося в мае 2022 года, проект поддержал 62 микро- и 39 малых предприятий в Закарпатской, Львовской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грантами, направленными на восстановление и поддержание деловой активности, смягчение экономических последствий войны, сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест.

В рамках второго конкурса на получение грантов, состоявшегося в октябре 2022 года, отобрано 188 микропредприятий и 36 малых предприятий из вышеуказанных областей, а также из Ивано-Франковской, Тернопольской и Полтавской областей.

Также проектом планируется объявить конкурс на постоянной основе этой весной.

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