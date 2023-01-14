Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: перечень — Finance.ua

Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: перечень Сегодня 12:02 — Личные финансы

Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: перечень

Германия — в тройке европейских стран, принявших больше всего беженцев на фоне русско-украинской войны. В стране открылись тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Впрочем, есть и те профессии, которые пользуются наибольшим спросом.

Трудоустройство в Германии

В Германии, как и в других странах, определенные профессии более востребованы, в то же время другие специалисты не могут найти работу. Портал SchengenVisaInfo.com обнародовал данные, согласно которым наибольшая потребность в областях науки, техники и здравоохранения.

Специалистов делят на 3 категории в зависимости от уровня квалификации:

Эксперты с высшим образованием (не менее 4 лет обучения);

Высококвалифицированные специалисты, обучавшиеся не менее 2 лет;

Специалисты, имеющие техническое образование.

Эксперты с высшим образованием чаще всего требуются в таких профессиях:

врачи, специализирующиеся на внутренних заболеваниях;

врачи, специализирующиеся в области анестезиологии;

врачи неотложной медицинской помощи;

фармацевты;

специалисты по разработке программного обеспечения;

юристы.

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Среди высококвалифицированных специалистов Германия приглашает специалистов по:

подземным работам и строительству скважин;

обслуживанию и монтажу электрических цепей;

сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха;

уходу за пожилыми людьми.

Среди специалистов по техническому образованию легко найдут работу:

специалисты по налоговому консультированию;

физиотерапевты;

эрготерапевты;

логопеды;

специалисты, контролирующие выполнение подземных и сантехнических работ, кондиционирование воздуха.

Как найти работу в Германии

В первую очередь можете обратиться в Агентство по трудоустройству в вашем регионе. Там вас проконсультируют и расскажут, какую работу вы можете получить. На сайте вы найдете биржу труда (Jobbörse), где можно искать вакансии.

stepstone.de, jobbörse.de, adzuna.de и Xing. Также для украинцев созданы специальные ресурсы, например, monster.de Make-it-in-Germany.de . Так что можете заглянуть на них и поискать нужные вакансии. Кроме того, искать работу можно и в Linkedin

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Телеканал 24 По материалам:

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