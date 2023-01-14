Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: перечень — Finance.ua

Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: перечень
Германия — в тройке европейских стран, принявших больше всего беженцев на фоне русско-украинской войны. В стране открылись тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Впрочем, есть и те профессии, которые пользуются наибольшим спросом.
Об этом пишет Schengen Visa Info.
Трудоустройство в Германии
В Германии, как и в других странах, определенные профессии более востребованы, в то же время другие специалисты не могут найти работу. Портал SchengenVisaInfo.com обнародовал данные, согласно которым наибольшая потребность в областях науки, техники и здравоохранения.
Специалистов делят на 3 категории в зависимости от уровня квалификации:
- Эксперты с высшим образованием (не менее 4 лет обучения);
- Высококвалифицированные специалисты, обучавшиеся не менее 2 лет;
- Специалисты, имеющие техническое образование.
Эксперты с высшим образованием чаще всего требуются в таких профессиях:
- врачи, специализирующиеся на внутренних заболеваниях;
- врачи, специализирующиеся в области анестезиологии;
- врачи неотложной медицинской помощи;
- фармацевты;
- специалисты по разработке программного обеспечения;
- юристы.
Среди высококвалифицированных специалистов Германия приглашает специалистов по:
- подземным работам и строительству скважин;
- обслуживанию и монтажу электрических цепей;
- сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха;
- уходу за пожилыми людьми.
Среди специалистов по техническому образованию легко найдут работу:
- специалисты по налоговому консультированию;
- физиотерапевты;
- эрготерапевты;
- логопеды;
- специалисты, контролирующие выполнение подземных и сантехнических работ, кондиционирование воздуха.
Как найти работу в Германии
В первую очередь можете обратиться в Агентство по трудоустройству в вашем регионе. Там вас проконсультируют и расскажут, какую работу вы можете получить. На сайте вы найдете биржу труда (Jobbörse), где можно искать вакансии.
Также для украинцев созданы специальные ресурсы, например, monster.de, stepstone.de, jobbörse.de, adzuna.de и Make-it-in-Germany.de. Так что можете заглянуть на них и поискать нужные вакансии. Кроме того, искать работу можно и в Linkedin и Xing.
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