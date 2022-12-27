Германия выделила 35 млн евро на образование и соцзащиту детей в Украине — Finance.ua
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Германия выделила 35 млн евро на образование и соцзащиту детей в Украине

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Министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро в UNICEF Украина для образовательных и санитарных нужд детей в западных и центральных регионах Украины.
Об этом сообщает Twitter посольство Германии в Украине.
«При сотрудничестве с государственным банком развития федеральное министерство экономического сотрудничества и развития выделило 35 млн евро на партнерство с UNICEF Украина, что предусматривает защиту детей, возобновление образовательного процесса, а также непрерывную работу системы социальной защиты в западной и центральной Украине», — заявили в диппредставительстве.
Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.
По материалам:
РБК-Україна
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