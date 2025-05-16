Между двумя столицами Европы запустили розовый вагон-холодник (фото) — Finance.ua
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Между двумя столицами Европы запустили розовый вагон-холодник (фото)

Мир
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Между двумя столицами Европы запустили розовый вагон-холодник (фото)
Между двумя столицами Европы запустили розовый вагон-холодник (фото)
Литовская железнодорожная компания LTG Link вместе с агентством Go Vilnius представили особый дизайн поезда Вильнюс — Рига. Один из вагонов поезда был уникально оформлен в стиле супа-холодника.
Сразу можно представить, что пассажиры находятся в поезде из вселенной Барби, но если присмотреться — иллюстрации показывают совсем другое. Как выглядит творческий вагон, показывает Vilnius Pink Soup Fest.
Фестиваль розового супа возвращается в столицу Литвы уже в третий раз, и сейчас идет подготовка к этому долгожданному событию. В этом году он состоится 31 мая и посвящен любимому литовскому блюду šaltibarščiai.
Между двумя столицами Европы запустили розовый вагон-холодник (фото)
Именно по этому случаю страна запустила розовый вагон в виде супа-холодника.
Билеты на поезд с розовыми вагонами можно купить до 10 августа на официальном сайте перевозчика.
Между двумя столицами Европы запустили розовый вагон-холодник (фото)
Заинтересованные пассажиры могут выбрать поезд с надписью «Saltibarščių traukinys» и зарезервировать место во втором вагоне.
По материалам:
Телеканал 24
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