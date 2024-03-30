Металлургические предприятия в Украине планируют увеличить производство в этом году — Finance.ua

Металлургические предприятия в Украине планируют увеличить производство в этом году
В этом году металлургические предприятия в Украине планируют увеличить производство на 10−15% по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков в интервью отраслевому изданию GMK Center.
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Каленков отмечает, что все компании в 2024 году планируют маленький рост. Прогнозируется, что выплавка стали достигнет 7−7,2 млн тонн, что не ниже, чем в 2023 году.
Он надеется, что горнодобывающие предприятия смогут вернуться к загрузке своих мощностей на 80−90% довоенных показателей 2021 года. Этого можно достичь при нормальной работе логистики по морскому коридору.
«Если продолжит работать морской коридор, то в этом году благодаря росту экспорта продукции ГМК можно ожидать увеличения существенной экспортной выручки, прежде всего, за счет железорудного сырья», — подчеркнул он.
Однако в настоящее время экспортеры руды сталкиваются с проблемой приоритета в пользу агропродукции при перевозках по железной дороге в направлении портов и портовой перевалки.
С начала работы коридора было отправлено более 28 млн тонн экспортных грузов, из которых 2/3 — это грузы АПК, а только 1/3 — продукция ГМК.
Напомним, функционирование морского коридора обеспечивает перевозку 75% довоенного товарооборота Украины.
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