Украинские предприниматели смогут оформлять посылки за границу на сайте Укрпочты бесплатно — Finance.ua

Украинские предприниматели смогут оформлять посылки за границу на сайте Укрпочты бесплатно Сегодня 13:30

Украинские предприниматели смогут оформлять посылки за границу на сайте Укрпочты бесплатно

После вступления в силу нормы об увеличении необлагаемого налогом лимита на посылки за границу до 1 тыс. евро юрлица и ФЛП смогут оформлять такие отправления на сайте Укрпочты бесплатно.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Как это будет работать?

«Раньше для ФЛП и юрлиц было как: если стоимость товара + доставка вместе составляют более 150 €, привет, бюрократия и морока — оформление только через подачу грузовой таможенной декларации, в отдельной таможенной системе, к которой без брокера — ни доступа, ни понимания, как это сделать правильно. Да и, более того, оформление одной такой декларации в среднем стоило 1 500 — 2 500 гривен», — пишет Смелянский.

Но на прошлой неделе Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 9456, который среди прочего урегулировал вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины, до 1 тыс. евро. Данные изменения пригодятся тем отечественным производителям, которые торгуют за границу через собственный сайт или маркетплейс типа Etsy, Amazon, eBay или Shopify.

Как только Кабмин обновит постановления (2−3 месяца), все юридические лица смогут абсолютно официально оформить посылки за 1−2 минуты на сайте Укрпочта. Без каких-либо лишних формальностей самостоятельно, без брокера и абсолютно бесплатно", — подчеркнул Смелянский.

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