Мелкие монеты и банкноты образца до 2003 года выйдут из обращения через месяц: где можно обменять — Finance.ua

Мелкие монеты и банкноты образца до 2003 года выйдут из обращения через месяц: где можно обменять Сегодня 16:01 — Личные финансы

Мелкие монеты и банкноты образца до 2003 года выйдут из обращения через месяц: где можно обменять, Фото: НБУ

У украинцев остался месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые будут изъяты из наличного оборота.

Об этом напоминает пресс-служба Национального банка.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться.

«Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена», — отмечают в Нацбанке.

Куда обращаться

В Национальный банк Украины:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

В уполномоченные банки: Ощадбанк, Ощадбанк, ПриватБанк , Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальную информацию о том, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

«Решение об их изъятии из наличного обращения — часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

в июле 2023 года в обращение начали вводить банкноты номиналом 1000 гривен с подписью главы НБУ Андрея Пышного;

НБУ отменил определение незначительного износа банкнот иностранной валюты, а кассиры должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют.



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