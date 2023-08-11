«Дружба и братство»: Нацбанки Украины и Польши выпустят монеты ко Дню Независимости — Finance.ua

«Дружба и братство»: Нацбанки Украины и Польши выпустят монеты ко Дню Независимости Сегодня 10:14 — Казна и Политика

«Дружба и братство»: Нацбанки Украины и Польши выпустят монеты ко Дню Независимости

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство». Он вводится в обращение ко Дню Независимости Украины, 24 августа 2023 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Мы искренне благодарны Национальному банку Польши за многоаспектную поддержку, в частности, открытие валютной своп-линии объемом до 1 млрд долл. США и самую оперативную организацию обмена наличной гривны на злотый украинским беженцам. Отдельная благодарность — за реализацию этого нумизматического проекта, который позволил воплотить в монетах историю нашей совместной борьбы за европейские ценности, сохранение независимости Украины и увековечение украинско-польского братства», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

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Уникальность совместного украино-польского набора состоит в том, что он состоит из двух серебряных памятных монет, которые вместе образуют символическую фигуру в форме сердца. Их номинал — 10 гривен и 10 злотых.

Общий тираж набора — до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны).

Что изображено на монетах

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, украшенные гербами обеих стран. В нижней части монет — стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующих текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете — войну, ужасы и сопротивление украинского народа; на польском — помощь, поддержку и сострадание.

На реверсах монет изображены символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за столом, покрытым скатертью, и делятся хлебом и вином. При соединении двух монет вместе, орнамент в нижней части образует цветок — символ надежды, жизни и развития.

Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Когда можно будет купить

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство» можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ , а также у банков-дистрибьюторов (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк).

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