Майнинг спас старейший национальный парк Африки от банкротства — Finance.ua

Майнинг спас старейший национальный парк Африки от банкротства
Национальный парк Вирунга в ДРК — это огромная заповедная зона площадью 7,8 тысячи квадратных километров. Затруднения последних лет поставили его на край пропасти. Удивительно, но «спасательным кругом» парка стал Bitcoin-майнинг.
Вспышки лихорадки Эбола, нападения повстанцев, финансовые трудности и нехватка персонала — все это могло привести к тому, что символ биоразнообразия континента просто исчез.
Парк держался на плаву благодаря туристам, но после введения карантина в связи с Covid-19 этот денежный ручеек иссяк. Но ведь на него приходилось до 40% всех доходов организации.
Все изменила встреча CEO Big Block Green Services Себастьяна Гуспиллу с директором парка Эммануэлем де Меродом. Гуспиллу убедил руководство Вирунги в возможности монетизировать природные богатства заповедной зоны.
Первая Bitcoin-ферма появилась в парке в начале 2020 года. Через девять месяцев она начала приносить доход. Дошло до того, что на бычьем рынке в 2021 году парк получал до $150 тысяч в месяц.
В то же время ферма на территории парка экологически чистая. Установки работают на «зеленой» энергии с около нулевым выбросом, а питание поставляется одной из ГЭС на территории заповедника.
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На объекте работают девять человек. При этом он постоянно находится под охраной местных рейнджеров, поскольку на территорию парка часто вторгаются повстанцы.
Ферма представляет собой 10 контейнеров, в каждом из которых от 250 до 500 установок. Семь из них находятся в собственности Гуспилла, остальные три принадлежат администрации парка.
Несмотря на затяжной «медвежий» рынок, стороны уверены в успехе затеи. Установки частично уже окупили себя, при этом администрация постоянно реализует полученные BTC.
Как и эксперимент Сальвадора, инициатива Гуспилла столкнулась с критикой в СМИ. Ему даже пришлось продвигать проект под другим названием, блокчейн-майнинг, поскольку это лучше для рекламы.
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