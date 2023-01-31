Майнинг спас старейший национальный парк Африки от банкротства — Finance.ua

Майнинг спас старейший национальный парк Африки от банкротства Сегодня 22:09 — Криптовалюта

Майнинг спас старейший национальный парк Африки от банкротства

Национальный парк Вирунга в ДРК — это огромная заповедная зона площадью 7,8 тысячи квадратных километров. Затруднения последних лет поставили его на край пропасти. Удивительно, но «спасательным кругом» парка стал Bitcoin-майнинг.

Вспышки лихорадки Эбола, нападения повстанцев, финансовые трудности и нехватка персонала — все это могло привести к тому, что символ биоразнообразия континента просто исчез.

Парк держался на плаву благодаря туристам, но после введения карантина в связи с Covid-19 этот денежный ручеек иссяк. Но ведь на него приходилось до 40% всех доходов организации.

Все изменила встреча CEO Big Block Green Services Себастьяна Гуспиллу с директором парка Эммануэлем де Меродом. Гуспиллу убедил руководство Вирунги в возможности монетизировать природные богатства заповедной зоны.

Первая Bitcoin-ферма появилась в парке в начале 2020 года. Через девять месяцев она начала приносить доход. Дошло до того, что на бычьем рынке в 2021 году парк получал до $150 тысяч в месяц.

В то же время ферма на территории парка экологически чистая. Установки работают на «зеленой» энергии с около нулевым выбросом, а питание поставляется одной из ГЭС на территории заповедника.

На объекте работают девять человек. При этом он постоянно находится под охраной местных рейнджеров, поскольку на территорию парка часто вторгаются повстанцы.

Ферма представляет собой 10 контейнеров, в каждом из которых от 250 до 500 установок. Семь из них находятся в собственности Гуспилла, остальные три принадлежат администрации парка.

Несмотря на затяжной «медвежий» рынок, стороны уверены в успехе затеи. Установки частично уже окупили себя, при этом администрация постоянно реализует полученные BTC.

Как и эксперимент Сальвадора, инициатива Гуспилла столкнулась с критикой в СМИ. Ему даже пришлось продвигать проект под другим названием, блокчейн-майнинг, поскольку это лучше для рекламы.

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incrypted По материалам:

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