Маск купил часть акций Twitter — Finance.ua

Маск купил часть акций Twitter

Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Фото: Flickr

Американский миллиардер Илон Маск купил акции Twitter Inc. за 2,64 миллиарда долларов.

Данная информация содержится в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США 5 апреля, сообщает CNBC

Отмечается, что документ миллиардер подал по форме 13D, что означает, что инвестор намеревается принимать активное участие в работе компании. Днем ранее Маск подал документ по форме 13G, предполагающей регистрацию пассивной доли в компании.

«А значит инвестор не намеревается осуществлять контроль», — сказано в сообщении.

Также известно, что по данным на 5 апреля, Маску принадлежит 73,115 млн акций Twitter, или 9,1%. По состоянию на закрытие торгов акциями Twitter во вторник, его доля оценивается в 3,73 миллиарда долларов.

Кроме того, издание пишет, что Маск начал покупать акции с конца января и совершал сделки почти каждый день. Наиболее крупная сделка была совершена 7 февраля — покупка 4,8 млн акций на сумму 176 миллионов долларов.

Сообщается, что Маск войдет в состав совета директоров Twitter. На данный момент он является членом совета, а его доля в компании не может превышать 14,9%.

Отметим, на прошлой неделе Маск в своем аккаунте на платформе компании заявил, что его «не устраивает подход этой соцсети к свободе слова, и он серьезно обдумывает создание новой площадки».

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